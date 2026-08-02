रोजगार मेले में नौकरी कैसे मिलेगी? जानिए रजिस्ट्रेशन, जरूरी दस्तावेज और चयन प्रक्रिया

रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार मेले (Job Fair/Rozgar Mela) एक अच्छा अवसर होते हैं। इन मेलों में सरकारी और निजी क्षेत्र की कई कंपनियां एक ही स्थान पर उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेकर भर्ती करती हैं। कई बार उम्मीदवारों को उसी दिन शॉर्टलिस्टिंग या जॉब ऑफर भी मिल जाता है। ऐसे में रोजगार मेले की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी होना बेहद जरूरी है।