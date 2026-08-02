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रोजगार मेले में नौकरी कैसे मिलेगी? जानिए रजिस्ट्रेशन, जरूरी दस्तावेज और चयन प्रक्रिया

Job Fair Registration Process : रोजगार मेले (Job Fair) से नौकरी कैसे पाएं? जानिए ऑनलाइन व ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, आवश्यक दस्तावेज, चयन प्रक्रिया और इंटरव्यू में सफलता पाने की पूरी जानकारी।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Aug 02, 2026

how to get job in rozgar mela

how to get job in rozgar mela : कैसे मिलता है रोजगार मेले में रोजगार।

रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार मेले (Job Fair/Rozgar Mela) एक अच्छा अवसर होते हैं। इन मेलों में सरकारी और निजी क्षेत्र की कई कंपनियां एक ही स्थान पर उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेकर भर्ती करती हैं। कई बार उम्मीदवारों को उसी दिन शॉर्टलिस्टिंग या जॉब ऑफर भी मिल जाता है। ऐसे में रोजगार मेले की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी होना बेहद जरूरी है।

रोजगार मेला ऐसा आयोजन होता है, जहां विभिन्न कंपनियां और संस्थान नौकरी के इच्छुक युवाओं से सीधे मिलते हैं। यहां उम्मीदवार अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। रोजगार मेले का आयोजन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, कौशल विकास विभाग, रोजगार कार्यालय या निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

रोजगार मेले में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

अधिकांश रोजगार मेलों में पहले से पंजीकरण (Registration) कराना होता है। इसके लिए उम्मीदवार संबंधित विभाग की वेबसाइट, रोजगार पोर्टल या रोजगार कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुछ मेलों में मौके पर भी पंजीकरण की सुविधा दी जाती है, लेकिन पहले से रजिस्ट्रेशन कराने पर प्रक्रिया आसान हो जाती है।

रोजगार मेले में कौन-कौन आवेदन कर सकता है?

रोजगार मेले में 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और तकनीकी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। पात्रता संबंधित मेले और कंपनियों द्वारा जारी रिक्तियों पर निर्भर करती है।

रोजगार मेले में कौन-कौन से दस्तावेज ले जाने चाहिए?

रोजगार मेले में जाते समय उम्मीदवार को अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटोकॉपी साथ रखनी चाहिए।

जरूरी दस्तावेज

  • बायोडाटा/रिज्यूमे
  • आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
  • शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अंकपत्र
  • ITI/डिप्लोमा/तकनीकी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
  • अनुभव प्रमाणपत्र (यदि हो)

चयन प्रक्रिया कैसे होती है?

  • रोजगार मेले में चयन की प्रक्रिया कंपनी के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
  • दस्तावेज सत्यापन : उम्मीदवार के प्रमाणपत्र और योग्यता की जांच की जाती है।
  • इंटरव्यू : कंपनी प्रतिनिधि उम्मीदवार का साक्षात्कार लेते हैं और उसकी योग्यता, कौशल और अनुभव का मूल्यांकन करते हैं।
  • कौशल या लिखित परीक्षा : कुछ कंपनियां पद के अनुसार छोटा टेस्ट या स्किल टेस्ट भी आयोजित कर सकती हैं।
  • शॉर्टलिस्टिंग : सफल उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए चुना जाता है।
  • जॉब ऑफर : कुछ मामलों में चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लेटर दिया जाता है, जबकि कई कंपनियां बाद में संपर्क करती हैं।

रोजगार मेले में सफलता की संभावना कैसे बढ़ाएं?

रोजगार मेले में जाने से पहले उम्मीदवार को अपना रिज्यूमे अपडेट करना चाहिए और जिस कंपनी में आवेदन करना है, उसके बारे में बुनियादी जानकारी जुटा लेनी चाहिए। साफ-सुथरे औपचारिक कपड़े पहनना, समय पर पहुंचना और आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू देना चयन की संभावना बढ़ा सकता है।

रोजगार मेले के क्या फायदे हैं?

रोजगार मेले का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक ही जगह पर कई कंपनियों से मिलने का अवसर मिलता है। इससे नौकरी खोजने का समय और खर्च दोनों कम होते हैं। साथ ही उम्मीदवार सीधे भर्ती करने वाले अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं।

कुछ सवालों से समझें

सवालजवाब
रोजगार मेला क्या है?नौकरी देने वाली कंपनियों और उम्मीदवारों का साझा मंच
रजिस्ट्रेशन कैसे करें?ऑनलाइन या रोजगार कार्यालय के माध्यम से
कौन आवेदन कर सकता है?10वीं से लेकर ग्रेजुएट और तकनीकी योग्यता वाले उम्मीदवार
कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?रिज्यूमे, आधार, प्रमाणपत्र, फोटो
चयन कैसे होता है?दस्तावेज जांच, इंटरव्यू और टेस्ट के जरिए
क्या मौके पर नौकरी मिल सकती है?हां, कुछ मामलों में

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Updated on:

02 Aug 2026 04:30 pm

Published on:

02 Aug 2026 04:30 pm

Hindi News / Patrika+ / रोजगार मेले में नौकरी कैसे मिलेगी? जानिए रजिस्ट्रेशन, जरूरी दस्तावेज और चयन प्रक्रिया

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