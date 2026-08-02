2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

जयपुर के पुराने बाजारों की स्वाद यात्रा: चखें लस्सी, कचौरी और थाली के अनमोल जायके

Jaipur Famous Food: जयपुर के पुराने बाजार अपनी समृद्ध खानपान परंपरा के लिए मशहूर हैं। इस लेख में पढ़िए, चांदपोल से लेकर पुराने शहर की गलियों तक रबड़ी, लस्सी, प्याज कचौरी और राजस्थानी थाली जैसे पारंपरिक व्यंजनों की कहानी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Aug 02, 2026

Jaipur Food Trail

Jaipur Street Food: जयपुर के मशहूर खाने का चखें स्वाद (Image: AI)

Jaipur Street Food: चांदपोल से काठकूड़ी तक पुराने बाजारों का स्वाद एक ऐसी यात्रा है, जो जयपुर की पुरानी गलियों में बसी पाक-परंपरा और बाजारों की जीवंतता का एक साथ अनुभव कराती है। आइए, इस स्वाद-यात्रा को समझते हैं और जानते हैं कि इन गलियों में क्या विशेष है, यह अनुभव क्यों खास है और आप इसे कैसे जी सकते हैं।

चांदपोल: मसालों और मिठास की गली

चांदपोल बाजार, छोटी चौपड़ और चांदपोल गेट के बीच स्थित जयपुर का एक ऐतिहासिक बाजार है। यहां मसाले, दाल और किराने की दुकानों की भरमार है। यहां की दुकानों में ताजा मसाले पीसे जाते हैं, जिनकी खुशबू ही आपको आकर्षित कर लेती है। इसी बाजार में महावीर रबड़ी भंडार की कहानी भी जुड़ी है, जिसकी शुरुआत लगभग सौ वर्ष पहले कपूरचंद जैन (जिन्हें कपूरचंद पहलवान भी कहा जाता है) ने की थी। उन्होंने दूध के साथ प्रयोग करते हुए रबड़ी बनाई और आज यह जयपुर की पहचान बन चुकी है। चांदपोल की गलियां गुलाबी रंग की दुकानों से सजी हैं, जहां मसालों की महक, दालों की रंगत और हस्तशिल्प की सुंदरता एक साथ मिलती है। यह अनुभव आंखों और स्वाद दोनों के लिए सुखद एहसास है।

पुराने स्वाद: लस्सी, कचौरी और थाली

जयपुर के पुराने खाने के ठिकानों में लस्सी, प्याज कचौरी और राजस्थानी थाली का अपना अलग ही आनंद है।

  • एम.आई. रोड पर स्थित लस्सीवाला, 1944 से संचालित है, जहां मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी गई गाढ़ी लस्सी का स्वाद यादगार होता है।
  • स्टेशन रोड पर रावत मिष्ठान भंडार की प्याज कचौरी जयपुर की स्ट्रीट फूड संस्कृति की पहचान बन चुकी है।
  • लस्सीवाला और रावत दोनों ही सुबह जल्दी खुलते हैं और दोपहर तक बिक जाते हैं, इसलिए समय का ध्यान रखना आवश्यक है।

पुरानी गलियों का स्वाद: थाली और मिठास

पुराने शहर की गलियों में राजस्थानी थाली और मिठाइयों का अपना अलग ही आकर्षण है।

  • जोहरी बाजार में स्थित लक्ष्मी मिष्ठान भंडार (LMB), 1727 से संचालित है और यहां की गेंवर, दाल-बाटी-चूरमा और रबड़ी अत्यंत लोकप्रिय हैं।
  • पुराने शहर की गलियों में बने छोटे-छोटे ढाबों में गट्टे की सब्जी, कढ़ी, दाल-बाटी और लस्सी जैसे पारंपरिक व्यंजन मिलते हैं, जो घर जैसा स्वाद देते हैं।

चांदपोल से काठकूड़ी तक: स्वाद और संस्कृति का संगम

जहां चांदपोल मसालों और मिठास का केंद्र है, वहीं काठकूड़ी (Kathkudi) शब्द का संबंध संभवतः 'कथा' (catechu) से है, जो दक्षिण राजस्थान से आया था। काठकूड़ी बाजार स्थानीय खाद्य-संस्कृति और व्यापार से जुड़ा हुआ नाम है।

इस यात्रा में मसालों की खुशबू, रबड़ी की मिठास, लस्सी की ठंडक और थाली की विविधता, सब कुछ एक साथ मिलता है। यह भोजन एक सांस्कृतिक अनुभव है, जो पुराने बाजारों की आत्मा को सामने लाता है।

आपके लिए क्या खास है?

  • यदि आप मसालों की खुशबू का आनंद लेना चाहते हैं, तो सुबह चांदपोल जाएं।
  • लस्सीवाला और रावत की कचौरी सुबह का स्वाद हैं, जल्दी पहुंचें।
  • थाली और मिठाई के लिए LMB और पुराने ढाबे सबसे विश्वसनीय हैं।
  • काठकूड़ी जैसे नामों की खोज में, स्थानीय लोगों से पूछकर और गली-गली घूमकर आप और भी अनछुए स्वाद पा सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Aug 2026 03:59 pm

Published on:

02 Aug 2026 03:59 pm

Hindi News / Patrika+ / जयपुर के पुराने बाजारों की स्वाद यात्रा: चखें लस्सी, कचौरी और थाली के अनमोल जायके

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

Voter ID Card: वोटर आईडी बनवाना, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना या सुधार कराना हुआ आसान, घर बैठे ऐसे भरें फॉर्म

Voter ID Card News.
Patrika+

तिरंगे के पीछे का वह गुमनाम नायक, जिसे देश कम जानता है; पिंगली वेंकैया इतिहास में क्यों रह गए पीछे?

Pingali Venkayya Story
Patrika+

पीएम किसान की किस्त नहीं आई? जानिए वजह, स्टेटस चेक करने का तरीका और समाधान

PM Kisan
Patrika+

आयुष्मान भारत कार्ड से मुफ्त इलाज कैसे मिलेगा? जानिए कौन बनवा सकता है, पात्रता, आवेदन और पूरी प्रक्रिया

Ayushman Bharat Card News.
Patrika+

रोजगार मेले में नौकरी कैसे मिलेगी? जानिए रजिस्ट्रेशन, जरूरी दस्तावेज और चयन प्रक्रिया

how to get job in rozgar mela
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.