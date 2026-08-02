सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट किसे मिलती है? जानिए OBC, SC, ST, EWS और दिव्यांग अभ्यर्थियों के नियम

भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट की गणना थोड़ी अलग तरीके से होती है: उनकी सेवा अवधि को अधिकतम आयु सीमा से घटाया जाता है, और उसके बाद अतिरिक्त 3 वर्ष की छूट दी जाती है (न्यूनतम शेष सेवा अवधि की शर्त भी लागू हो सकती है)। यह मुख्यतः ग्रुप C और ग्रुप D पदों के लिए लागू होती है, अधिसूचना में दी गई अधिकतम आयु सीमा के अधीन।