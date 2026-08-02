2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट किसे मिलती है? जानिए OBC, SC, ST, EWS और दिव्यांग अभ्यर्थियों के नियम

Government Job Age Relaxation Rules : सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट किसे और कितनी मिलती है? जानिए OBC, SC, ST, EWS, दिव्यांग (PwBD) और भूतपूर्व सैनिकों के नियम, कट-ऑफ डेट तथा आवश्यक दस्तावेज।
4 min read
Google source verification

भारत

image

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 02, 2026

Government Job Age Relaxation Rules

Government Job Age Relaxation Rules : सरकारी नौकरियों में कैसे मिलती है छूट।

सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा तय होती है। हालांकि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को अवसर देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट (Age Relaxation) प्रदान करती हैं। यह छूट भर्ती नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, इसलिए आवेदन से पहले संबंधित विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।

आयु सीमा में छूट का मतलब है कि यदि किसी भर्ती में अधिकतम आयु 30 वर्ष तय है, तो पात्र आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार निर्धारित अतिरिक्त वर्षों की छूट का लाभ लेकर आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, OBC उम्मीदवार को 3 वर्ष की छूट मिलने पर वह 33 वर्ष तक आवेदन कर सकता है।

OBC उम्मीदवारों को कितनी छूट मिलती है?

केंद्र सरकार की अधिकांश भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC - Non Creamy Layer) के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाती है।

SC और ST उम्मीदवारों को कितनी छूट मिलती है?

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवारों को सामान्यतः 5 वर्ष की आयु छूट मिलती है। यह केंद्र सरकार की अधिकांश सीधी भर्तियों जैसे SSC, RRB, IBPS, UPSC में एक समान लागू होती है।

अपवाद ध्यान रखें: NDA, CDS जैसी रक्षा (डिफेंस) परीक्षाओं में यह सामान्य आयु छूट लागू नहीं होती, क्योंकि वहां आयु सीमा रक्षा सेवा से जुड़े अलग विशेष नियमों के अनुसार तय होती है।

EWS उम्मीदवारों को क्या आयु छूट मिलती है?

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आरक्षण का लाभ तो मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार की अधिकांश भर्तियों में अलग से आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती। EWS आरक्षण सिर्फ पदों में (आमतौर पर 10%) आरक्षण देता है। आयु सीमा में उन्हें सामान्य वर्ग के बराबर ही माना जाता है, जब तक भर्ती नियमों में अलग प्रावधान न हो।

दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों को कितनी छूट मिलती है?

बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) वाले उम्मीदवारों को केंद्र सरकार की नौकरियों में सामान्यतः 10 वर्ष तक की आयु छूट मिलती है।

यदि उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से भी संबंधित है, तो छूट और बढ़ सकती है:

  • PwBD (सामान्य/EWS) : 10 वर्ष
  • OBC : 13 वर्ष
  • SC/ST : 15 वर्ष

यह छूट तभी मिलती है जब संबंधित पद दिव्यांगों के लिए उपयुक्त (identified suitable) घोषित किया गया हो।
दिव्यांगता कम से कम 40% होनी चाहिए। इसके लिए सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र आवश्यक है।

दो छूटों (जैसे PwBD + OBC) को हमेशा अपने-आप जोड़ा नहीं जा सकता। यह तभी संभव है जब भर्ती अधिसूचना में इसकी स्पष्ट अनुमति दी गई हो। आवेदन फॉर्म में सामान्यतः वही छूट चुननी होती है जो सबसे ज्यादा वर्ष देती हो, जब तक नियम अलग न कहें।
भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को कितनी छूट मिलती है?

भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट की गणना थोड़ी अलग तरीके से होती है: उनकी सेवा अवधि को अधिकतम आयु सीमा से घटाया जाता है, और उसके बाद अतिरिक्त 3 वर्ष की छूट दी जाती है (न्यूनतम शेष सेवा अवधि की शर्त भी लागू हो सकती है)। यह मुख्यतः ग्रुप C और ग्रुप D पदों के लिए लागू होती है, अधिसूचना में दी गई अधिकतम आयु सीमा के अधीन।

अन्य किन श्रेणियों को आयु छूट मिल सकती है?

  • भूतपूर्व सैनिक (Ex-Servicemen)
  • विधवा, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाएं (कुछ भर्तियों में)
  • खेल कोटा के उम्मीदवार
  • विभागीय कर्मचारी
  • विशेष परिस्थितियों में प्रभावित व्यक्ति

केंद्रीय और राज्य भर्ती नियमों में क्या अंतर होता है?

केंद्र सरकार की भर्तियों में आयु छूट के नियम सामान्यतः एक जैसे होते हैं। लेकिन राज्य सरकारें अपनी भर्तियों के लिए अलग नियम बना सकती हैं। कई राज्यों में अधिकतम आयु सीमा या आयु छूट केंद्र सरकार से अलग हो सकती है। इसलिए राज्य स्तरीय भर्ती के लिए संबंधित विज्ञापन देखना जरूरी है।

आयु की गणना कैसे होती है?

हर भर्ती में एक कट-ऑफ डेट तय होती है। उम्मीदवार की आयु उसी तारीख के आधार पर गणना की जाती है। यदि कट-ऑफ तिथि तक उम्मीदवार निर्धारित आयु सीमा और छूट की शर्तों को पूरा करता है, तो वह आवेदन कर सकता है।

अधिकतम प्रयासों (Attempts) की सीमा भी ध्यान रखें

कुछ परीक्षाओं में खासकर UPSC सिविल सेवा जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में श्रेणी के अनुसार आवेदन के अधिकतम प्रयासों की भी अलग सीमा होती है (जैसे सामान्य वर्ग के लिए सीमित प्रयास, जबकि SC/ST उम्मीदवारों को आयु सीमा तक असीमित प्रयासों की छूट मिल सकती है)। यह नियम हर भर्ती संस्था और परीक्षा के अनुसार अलग होता है, इसलिए अधिसूचना जरूर जांचें।

आयु छूट का लाभ लेने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

आयु छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है।

  • OBC प्रमाणपत्र (Non Creamy Layer)
  • SC/ST जाति प्रमाणपत्र
  • EWS प्रमाणपत्र
  • दिव्यांगता प्रमाणपत्र (PwBD, न्यूनतम 40% दिव्यांगता के साथ, सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी)
  • भूतपूर्व सैनिक प्रमाणपत्र/डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

नोट - आयु सीमा में छूट भर्ती एजेंसी और पद के अनुसार बदल सकती है। UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, राज्य लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती संस्थाओं के नियम अलग-अलग हो सकते हैं। साथ ही NDA/CDS जैसी रक्षा परीक्षाओं में सामान्य SC/ST आयु छूट लागू नहीं होती। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Aug 2026 01:51 pm

Published on:

02 Aug 2026 01:50 pm

Hindi News / Patrika+ / सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट किसे मिलती है? जानिए OBC, SC, ST, EWS और दिव्यांग अभ्यर्थियों के नियम

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

क्या AI बन सकता है आपके बच्चे का नया साथी? जानें इसके फायदे और सही दिशा

AI tools
Patrika+

Monsoon Insurance : बारिश में कार या बाइक डूब जाने पर इंश्योरेंस क्लेम कैसे लें?

insurance
Patrika+

Protein Myths: जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाना सेहत के लिए खतरनाक, जानिए नई वैज्ञानिक रिसर्च

Fitness and diet News.
Patrika+

अप्रेंटिसशिप क्या है? पढ़ाई के साथ कमाई कैसे करें, जानिए पूरी प्रक्रिया

what is apprenticeship
Patrika+

किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे बढ़वाएं? जानिए पूरी प्रक्रिया, नियम और जरूरी दस्तावेज

How To Increase Kisan Credit Card Limit
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.