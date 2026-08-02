Monsoon Insurance : बारिश में कार या बाइक डूब जाने पर इंश्योरेंस क्लेम कैसे लें?

पानी में डूबी कार/बाइक? 100% क्लेम पाएं! (AI)
मानसून के मौसम में भारी बारिश, जलभराव और बाढ़ के कारण गाड़ियों का पानी में डूब जाना एक आम बात है। चाहे कार हो या बाइक, पानी भरने से वाहन के इंजन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और बॉडी वर्क को भारी नुकसान पहुँच सकता है। ऐसी स्थिति में यदि आपके पास सही इंश्योरेंस कवर है, तो आप अपने नुकसान की भरपाई करवा सकते हैं। हालांकि, क्लेम प्रक्रिया के दौरान की गई छोटी सी गलती भी आपके क्लेम को खारिज (Reject) करा सकती है।
बाढ़ या बारिश के पानी में वाहन फंसने पर सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह यह है:
इंजन शुरू करने की गलती भूलकर भी न करें (Do NOT Start the Engine)!
यदि आपकी कार या बाइक पानी में डूबी हुई है या उसमें से पानी अभी निकला ही है, तो उसे स्टार्ट करने का प्रयास बिल्कुल न करें। ऐसा करने पर पानी इंजन के सिलेंडरों में चला जाता है, जिसे 'हाइड्रोलॉक' (Hydro-lock) कहा जाता है। बीमा कंपनियां इसे वाहन चालक की लापरवाही (Negligence) मानती हैं और स्टैंडर्ड पॉलिसी के तहत इसका क्लेम तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है।
इंश्योरेंस क्लेम की चरणबद्ध प्रक्रिया (Step-by-Step Claim Process)
यदि आपकी कार या बाइक पानी में डूब गई है, तो क्लेम प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
साक्ष्य (Evidence) एकत्र करें
बीमा कंपनी के सर्वेयर के आने से पहले स्थिति के स्पष्ट प्रमाण जुटाएं:
सर्वेयर का निरीक्षण (Surveyor Inspection)
बीमा कंपनियां निम्नलिखित स्थितियों में क्लेम देने से इंकार कर सकती हैं:
बड़ी खबरेंView All
Patrika+
ट्रेंडिंग