Monsoon Insurance : बारिश में कार या बाइक डूब जाने पर इंश्योरेंस क्लेम कैसे लें?

मानसून के मौसम में भारी बारिश, जलभराव और बाढ़ के कारण गाड़ियों का पानी में डूब जाना एक आम बात है। चाहे कार हो या बाइक, पानी भरने से वाहन के इंजन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और बॉडी वर्क को भारी नुकसान पहुँच सकता है। ऐसी स्थिति में यदि आपके पास सही इंश्योरेंस कवर है, तो आप अपने नुकसान की भरपाई करवा सकते हैं। हालांकि, क्लेम प्रक्रिया के दौरान की गई छोटी सी गलती भी आपके क्लेम को खारिज (Reject) करा सकती है।