Protein Myths: जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाना सेहत के लिए खतरनाक, जानिए नई वैज्ञानिक रिसर्च

Low Protein Benefits : आज के दौर में सुपरमार्केट, किराना की दुकानों और मेडिकल स्टोर के शेल्फ प्रोटीन से भरे पड़े हैं। चाहे अनाज हो, कॉफी हो या फिर पीने का पानी, हर चीज़ को 'हाई प्रोटीन' बता कर बेचा जा रहा है। लोगों के बीच यह धारणा बन चुकी है कि जितना ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे, सेहत उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी। लेकिन सेल प्रेस (Cell Press) की नई वैज्ञानिक शोध पत्रिका 'सेल प्रेस ब्लू' (Cell Press Blue) में प्रकाशित एक विस्तृत समीक्षा इस सोच पर सवाल उठाती है। विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय (University of Wisconsin–Madison) के प्रमुख शोध वैज्ञानिक डडली लैमिंग (Dudley Laming) और उनकी रिसर्चर्स साथी बेली ए. नोपफ (Bailey A. Knopf) की टीम की इस व्यापक समीक्षा के अनुसार, साधारण या सुस्त जीवनशैली जीने वाले लोगों के लिए बहुत अधिक प्रोटीन खाना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। रिसर्च टीम ने 350 से अधिक वैज्ञानिक अध्ययनों का विश्लेषण करने के बाद यह पाया कि कम प्रोटीन वाला आहार लेने से शरीर का चयापचय (Metabolism) सुधरता है, कोशिकाओं की सूजन और टूट-फूट कम होती है, और उम्र बढ़ने की रफ्तार भी धीमी हो सकती है।