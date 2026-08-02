क्या AI बन सकता है आपके बच्चे का नया साथी? जानें इसके फायदे और सही दिशा

आज के डिजिटल युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI (Artificial Intelligence) हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बड़ों के कामकाजी जीवन से निकलकर अब AI बच्चों की पढ़ाई, मनोरंजन और खेल-कूद की दुनिया में भी तेजी से प्रवेश कर रहा है। स्कूल का होमवर्क पूरा करना हो, कोई नई भाषा सीखनी हो या फिर किसी कहानी के लिए नए विचार चाहिए हों AI टूल्स बच्चों के लिए हर जगह मौजूद हैं। ऐसे में माता-पिता के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है: क्या AI बच्चे का नया साथी बन सकता है? और क्या बच्चों को AI से डरने की जरूरत है? आइए, इस विस्तार से समझें और जानें कि कैसे यह तकनीक बच्चों के विकास में मददगार साबित हो सकती है, इसके पीछे छिपे खतरे क्या हैं और माता-पिता के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है।