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क्या AI बन सकता है आपके बच्चे का नया साथी? जानें इसके फायदे और सही दिशा

क्या AI आपके बच्चे के लिए सुरक्षित है? जानें बच्चों के मानसिक विकास पर AI के फायदे, NEP 2020 के नियम और उम्र अनुसार सुरक्षित उपयोग के बेहतरीन पेरेंटिंग टिप्स।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 02, 2026

AI tools

AI: दोस्त या दुश्मन? (AI)

आज के डिजिटल युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI (Artificial Intelligence) हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बड़ों के कामकाजी जीवन से निकलकर अब AI बच्चों की पढ़ाई, मनोरंजन और खेल-कूद की दुनिया में भी तेजी से प्रवेश कर रहा है। स्कूल का होमवर्क पूरा करना हो, कोई नई भाषा सीखनी हो या फिर किसी कहानी के लिए नए विचार चाहिए हों AI टूल्स बच्चों के लिए हर जगह मौजूद हैं। ऐसे में माता-पिता के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है: क्या AI बच्चे का नया साथी बन सकता है? और क्या बच्चों को AI से डरने की जरूरत है? आइए, इस विस्तार से समझें और जानें कि कैसे यह तकनीक बच्चों के विकास में मददगार साबित हो सकती है, इसके पीछे छिपे खतरे क्या हैं और माता-पिता के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है।

AI क्या है और बच्चों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?

सरल शब्दों में कहें तो AI एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर है, जो इंसानों की तरह सोचने, सीखने और समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है। जब बच्चा AI संचालित ऐप्स या चैटबॉट्स का उपयोग करता है, तो उसे एक ऐसा डिजिटल सहायक मिलता है जो उसके हर सवाल का तुरंत जवाब दे सकता है।

शिक्षा और रचनात्मकता के क्षेत्र में AI बच्चों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है:

  • व्यक्तिगत शिक्षा (Personalized Learning): हर बच्चा एक ही गति से नहीं सीखता। AI बच्चे की सीखने की क्षमता के हिसाब से पढ़ाई की सामग्री तय कर सकता है।
  • रचनात्मक प्रेरणा: चित्र बनाने, कोडिंग सीखने या लेखन में AI बच्चों के विचारों को नई दिशा देने में मदद करता है।
  • भाषा ज्ञान: नई भाषाएं सीखने और उच्चारण सुधारने में AI चैटबॉट्स एक बेहतरीन जरिया बनते हैं।

AI से जुड़े संभावित खतरे: एक गंभीर दृष्टिकोण

जहां AI के कई फायदे हैं, वहीं इसके अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग से बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास पर गहरा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, AI से जुड़े मुख्य खतरे निम्नलिखित हैं:

  • भावनात्मक निर्भरता और अकेलापन: बच्चे अक्सर AI चैटबॉट्स को अपना असली दोस्त या राजदार समझने लगते हैं। चूंकि एआई कभी गुस्सा नहीं होता और हमेशा तारीफ करता है, इसलिए बच्चे असली इंसानी रिश्तों से दूर होने लगते हैं।
  • मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: एआई मशीनी जवाब तो दे सकता है, लेकिन उसमें इंसानी संवेदनाएं और सच्ची सहानुभूति नहीं होती। किसी तनाव या दुख की स्थिति में एआई पर निर्भर रहना बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।
  • सोचने की क्षमता और रचनात्मकता में कमी: यदि बच्चा अपने हर सवाल, निबंध या प्रोजेक्ट के लिए AI पर निर्भर हो जाएगा, तो उसकी खुद सोचने (Critical Thinking) और मौलिक लेखन की क्षमता कमजोर हो सकती है।
  • डेटा और गोपनीयता के जोखिम: कई AI खिलौने और मोबाइल ऐप्स बच्चों का व्यक्तिगत डेटा, आवाज और लोकेशन ट्रैक करते हैं। यदि इन पर कड़ा नियंत्रण न हो, तो बच्चे की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
  • गलत या हानिकारक जानकारी: एआई इंटरनेट पर उपलब्ध डेटा से सीखता है। कई बार यह बच्चों को ऐसी गलत, हिंसक या अनुचित सामग्री परोस सकता है जो उनकी उम्र के अनुकूल न हो।
  • ध्यान भटकना और स्क्रीन टाइम बढ़ना: एआई -जनित वीडियो (जैसे YouTube Kids पर सुझाई जाने वाली सामग्री) बच्चों को लंबे समय तक स्क्रीन से बांधे रखते हैं, जिससे उनकी शारीरिक गतिविधियां और सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया प्रभावित होती है।

सरकार और वैश्विक संस्थाओं का रुख

एआई से डरने की बजाय इसे एक सुरक्षित ढांचे में अपनाना ही समझदारी है। इस दिशा में वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं:

  • भारत सरकार और NEP 2020: भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत एआई को 21वीं सदी का एक महत्वपूर्ण कौशल माना गया है। स्कूलों में इसे सही तरीके से पढ़ाने के साथ-साथ आईटी कानूनों के जरिए बच्चों के डेटा को सुरक्षित रखने के नियम बनाए जा रहे हैं।
  • यूनिसेफ (UNICEF) और FICCI की पहल: यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, एआई बच्चों के अवसरों और कौशल को बढ़ा सकता है, बशर्ते इसे 'बाल-केंद्रित' (Child-centric) और सुरक्षित बनाया जाए। 'एआई & चिल्ड्रन' सत्रों में इस बात पर जोर दिया गया है कि तकनीक पर हमेशा मानव नियंत्रण (Human Oversight) होना चाहिए।

उम्र के हिसाब से एआई का उपयोग कैसे करें?

माता-पिता को अपने बच्चों की उम्र के अनुसार एआई के उपयोग की सीमा तय करनी चाहिए:

  • 0 से 5 साल (शुरुआती बचपन): इस उम्र में बच्चों को AI चैटबॉट्स या स्मार्ट स्क्रीन्स से दूर रखें। उन्हें असली खिलौनों, प्रकृति और परिवार के साथ बातचीत से सीखने दें।
  • 6 से 12 साल (प्राथमिक शिक्षा): इस उम्र में AI का उपयोग सीमित और केवल माता-पिता की देखरेख में होना चाहिए। इसका उपयोग पढ़ाई या ज्ञानवर्धक खेलों तक ही सीमित रहे।
  • 13 से 18 साल (किशोरावस्था): किशोरों को स्वतंत्रता दें, लेकिन मार्गदर्शन के साथ। उन्हें AI के सही उपयोग, साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी के बारे में जागरूक करें।

माता-पिता के लिए सुरक्षित और समझदारी भरे सुझाव

  • तकनीक के साथ मिलकर जुड़ें: बच्चे को अकेले AI टूल्स इस्तेमाल करने देने के बजाय खुद उनके साथ बैठें और समझें कि वे क्या सीख रहे हैं।
  • समय और सीमा तय करें: स्क्रीन टाइम और AI उपयोग की स्पष्ट सीमाएं तय करें ताकि खेल-कूद और पढ़ाई का संतुलन बना रहे।
  • परखने की आदत (Critical Thinking) विकसित करें: बच्चे को सिखाएं कि AI से मिला हर जवाब 100% सही नहीं होता। उसे जानकारी को किताबों या शिक्षकों से जांचने की आदत डालें।
  • असली रिश्तों को प्राथमिकता दें: बच्चे को समझाएं कि AI एक उपयोगी टूल (औजार) है, लेकिन वह परिवार और असली दोस्तों का विकल्प कभी नहीं बन सकता।
  • प्राइवेसी सेटिंग्स की जांच करें: किसी भी AI ऐप या स्मार्ट टॉय को डाउनलोड करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी और परमिशन की जांच जरूर करें।

AI कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि आधुनिक युग का एक शक्तिशाली माध्यम है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसका उपयोग डर के माहौल में नहीं, बल्कि सतर्कता और समझदारी के साथ करें। माता-पिता, शिक्षकों और नीति-निर्माताओं को मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां AI बच्चे की रचनात्मकता और सोच को दबाने के बजाय, उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक सुरक्षित मददगार बने।

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Updated on:

02 Aug 2026 01:22 pm

Published on:

02 Aug 2026 01:22 pm

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