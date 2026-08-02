किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे बढ़वाएं? जानिए पूरी प्रक्रिया, नियम और जरूरी दस्तावेज

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) किसानों को खेती-किसानी से जुड़ी जरूरतों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। समय के साथ खेती की लागत बढ़ने, जमीन का रकबा बढ़ने या नई फसलें लगाने पर किसानों को अधिक पूंजी की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपने KCC की लिमिट बढ़वाने के लिए बैंक में आवेदन कर सकते हैं।