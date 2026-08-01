सही बीज का चुनाव कैसे करें? किसानों के लिए आसान और जरूरी गाइड

कृषि विज्ञान केंद्रों में किसानों को सलाह दी जाती है कि बीज हमेशा मान्यता प्राप्त स्रोत से ही खरीदें और किस्म का चयन क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी की जांच के बाद ही करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के करनाल स्थित गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने भी किसानों को यही सुझाव दिया है कि वे अपने क्षेत्र और स्थिति के अनुसार सबसे उपयुक्त किस्म चुनें और विश्वसनीय स्रोत से ही बीज खरीदें।