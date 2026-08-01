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चामुंडेश्वरी मंदिर यात्रा गाइड: मैसूर की पहाड़ी पर आस्था, इतिहास और प्रकृति का अनोखा संगम

Chamundeshwari Temple Mysore: मैसूर की चामुंडी हिल्स पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर आस्था और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा संगम है। करीब 1,000 सीढ़ियों वाली यह यात्रा श्रद्धालुओं को पौराणिक महत्व और मैसूर शहर के मनमोहक दृश्य का यादगार अनुभव कराती है। पढ़िए यहां की यात्रा गाइड...
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 01, 2026

Chamundeshwari Mandir

Chamundeshwari Temple Mysore: जानिए चामुंडेश्वरी मंदिर की यात्रा क्यों है अद्भुत। (Image: AI)

Chamundeshwari Temple Mysore: अगर आप मैसूर घूमने जा रहे हैं और एक ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता एक साथ देखने को मिले, तो चामुंडी हिल्स पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर आपकी यात्रा का सबसे खास पड़ाव बन सकता है। करीब 1,000 सीढ़ियों की चढ़ाई, पहाड़ी से दिखता मैसूर का मनमोहक नजारा और देवी चामुंडेश्वरी से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं इस यात्रा को यादगार बना देती हैं।

चामुंडेश्वरी मंदिर का परिचय

चामुंडेश्वरी मंदिर चामुंडी हिल्स की चोटी पर स्थित है, जो मैसूर शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर देवी चामुंडेश्वरी (दुर्गा का एक प्रचंड रूप) को समर्पित है, जिन्हें कर्नाटक में 'नाडा देवी' यानी राज्य देवी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में होयसल वंश द्वारा शुरू हुआ और बाद में विजयनगर साम्राज्य तथा वाडियार राजाओं ने इसका विस्तार और सौंदर्यीकरण कराया। वर्ष 1659 में यहां 1,000 सीढ़ियों वाला मार्ग बनाया गया, जो आज भी चोटी तक पहुंचने का पारंपरिक रास्ता माना जाता है।

इतिहास और पौराणिक महत्व

मान्यता है कि देवी चामुंडेश्वरी ने इसी पहाड़ी पर राक्षस महिषासुर का वध किया था। कहा जाता है कि इसी घटना के कारण इस क्षेत्र का नाम 'महिषूरु' पड़ा, जो समय के साथ बदलकर मैसूर कहलाया। यह मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है और इसे 'क्रौंचा पीठ' के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहां माता सती के केश गिरे थे।

स्थापत्य और प्रमुख आकर्षण

द्रविड़ शैली में निर्मित इस मंदिर का सात मंजिला गोपुरम इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। गोपुरम के शीर्ष पर सात सुनहरे कलश इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं। मंदिर के भीतर चांदी की परत चढ़े द्वार, नवरंग मंडप, अंतरा और गर्भगृह श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं।

चोटी तक जाते समय रास्ते में एक विशाल एकाश्म (एक ही पत्थर से बनी) नंदी की प्रतिमा दिखाई देती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4.9 मीटर और लंबाई 7.6 मीटर है। इसके अलावा महिषासुर की विशाल रंगीन प्रतिमा भी यहां का प्रमुख आकर्षण है, जहां पर्यटक अक्सर तस्वीरें खिंचवाते हैं।

यात्रा की रूपरेखा और समय

चामुंडी हिल्स तक पहुंचने के दो प्रमुख रास्ते हैं। पहला, 1,000 सीढ़ियों से पैदल चढ़ाई, जो आध्यात्मिक अनुभव के साथ हल्का ट्रेकिंग का आनंद भी देती है। दूसरा, सड़क मार्ग से वाहन द्वारा चोटी तक पहुंचना, जिसमें सामान्यतः 25 से 35 मिनट का समय लगता है।

मंदिर में दर्शन का समय आमतौर पर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक, फिर शाम 3:30 बजे से 6:00 बजे तक और रात 7:30 बजे से 9:00 बजे तक रहता है। हालांकि, विशेष अवसरों और त्योहारों पर समय में बदलाव हो सकता है।

यात्रा के दौरान दिखते हैं अद्भुत दृश्य

चढ़ाई के दौरान नंदी की विशाल प्रतिमा और महिषासुर की मूर्ति के अलावा, चोटी से मैसूर शहर का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह नजारा बेहद आकर्षक होता है। चारों ओर फैली हरियाली और शांत वातावरण इस स्थान को धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ प्रकृति प्रेमियों के लिए भी खास बनाते हैं।

यात्रा से पहले यह ध्यान रखें

यदि संभव हो तो सुबह जल्दी या शाम के समय मंदिर जाएं। इस समय मौसम सुहावना रहता है और भीड़ भी अपेक्षाकृत कम होती है। यदि आप सीढ़ियों से चढ़ने का विचार कर रहे हैं, तो पानी की बोतल साथ रखें और आराम-आराम से चढ़ाई करें। मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले जूते उतारना अनिवार्य है और गर्भगृह के भीतर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं होती। विशेष पूजा के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।

क्यों खास है यह यात्रा?

चामुंडेश्वरी मंदिर की यात्रा सिर्फ धार्मिक दर्शन तक सीमित नहीं है। यहां इतिहास, पौराणिक मान्यताएं, वास्तुकला और प्रकृति का अद्भुत संगम भी देखने को मिलता है। परिवार, छात्र, वरिष्ठ नागरिक और घूमने के शौकीन सभी को यह स्थान एक यादगार अनुभव देता है। पहाड़ी की ताजा हवा, मंदिर का शांत वातावरण और मैसूर शहर का मनोरम दृश्य इस यात्रा को और खास बना देते हैं।

यदि आप मैसूर की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो चामुंडी हिल्स स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर को अपनी सूची में जरूर शामिल करें। चाहे आपकी रुचि धार्मिक स्थलों में हो, इतिहास को जानने में हो या प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने में, यह जगह हर तरह के यात्री को एक अनूठा अनुभव देती है।

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Updated on:

01 Aug 2026 06:58 pm

Published on:

01 Aug 2026 06:58 pm

Hindi News / Patrika+ / चामुंडेश्वरी मंदिर यात्रा गाइड: मैसूर की पहाड़ी पर आस्था, इतिहास और प्रकृति का अनोखा संगम

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