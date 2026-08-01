चामुंडेश्वरी मंदिर यात्रा गाइड: मैसूर की पहाड़ी पर आस्था, इतिहास और प्रकृति का अनोखा संगम

चामुंडेश्वरी मंदिर चामुंडी हिल्स की चोटी पर स्थित है, जो मैसूर शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर देवी चामुंडेश्वरी (दुर्गा का एक प्रचंड रूप) को समर्पित है, जिन्हें कर्नाटक में 'नाडा देवी' यानी राज्य देवी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में होयसल वंश द्वारा शुरू हुआ और बाद में विजयनगर साम्राज्य तथा वाडियार राजाओं ने इसका विस्तार और सौंदर्यीकरण कराया। वर्ष 1659 में यहां 1,000 सीढ़ियों वाला मार्ग बनाया गया, जो आज भी चोटी तक पहुंचने का पारंपरिक रास्ता माना जाता है।