सुबह के नाश्ते में पोहा, कॉर्नफ्लेक्स या ब्रेड… कौन बढ़ाता है ब्लड शुगर? जानिए कैसी हो Breakfast प्लेट

Healthy Breakfast Idea: 'पोहा चावल से भी ज्यादा अनहेल्दी है और सुबह इसे खाकर देखिए, ब्लड शुगर तेजी से बढ़ती है।' मशहूर शेफ Sanjeev Kapoor के एक वीडियो में कही गई इस बात ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। ऐसे समय में जब भारत दुनिया की 'डायबिटीज कैपिटल' बनने की चुनौती से जूझ रहा है, यह सवाल और अहम हो जाता है कि क्या हमारा रोज का नाश्ता ही ब्लड शुगर बढ़ाने की बड़ी वजह बन रहा है?