1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

सुबह के नाश्ते में पोहा, कॉर्नफ्लेक्स या ब्रेड… कौन बढ़ाता है ब्लड शुगर? जानिए कैसी हो Breakfast प्लेट

Healty Breakfast idea: पोहा को लेकर वायरल दावे के बाद जानिए क्या सचमुच यह ब्लड शुगर को स्पाइक करता है? भारत में डायबिटीज मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जानिए ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, पोहे को कैसे बनाएं हेल्दी
2 min read
Google source verification

भारत

image

Sanjana Kumar

Aug 01, 2026

Healthy Breakfast Idea do not sugar spike

Healthy Breakfast Idea do not sugar spike: जानिए कौन सा नाश्ता बढ़ा देगा ब्लड शुगर लेवल, कैसे बनाएं कि पोहा भी हो जाए हेल्दी। (AI Creative)

Healthy Breakfast Idea: 'पोहा चावल से भी ज्यादा अनहेल्दी है और सुबह इसे खाकर देखिए, ब्लड शुगर तेजी से बढ़ती है।' मशहूर शेफ Sanjeev Kapoor के एक वीडियो में कही गई इस बात ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। ऐसे समय में जब भारत दुनिया की 'डायबिटीज कैपिटल' बनने की चुनौती से जूझ रहा है, यह सवाल और अहम हो जाता है कि क्या हमारा रोज का नाश्ता ही ब्लड शुगर बढ़ाने की बड़ी वजह बन रहा है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किसी एक खाद्य पदार्थ को पूरी तरह दोष देना सही नहीं है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि उसमें फाइबर, प्रोटीन और वसा का संतुलन कितना है, उसकी मात्रा कितनी है और उसे किस तरह खाया जा रहा है।

भारत में तेजी से बढ़ रही है डायबिटीज

भारत में करोड़ों लोग डायबिटीज या प्री-डायबिटीज से प्रभावित हैं। शहरीकरण, कम शारीरिक गतिविधि, मोटापा और हाई-कार्बोहाइड्रेट भोजन इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिन की शुरुआत अगर हाई ग्लाइसेमिक और कम फाइबर वाले नाश्ते से होती है तो कई लोगों में भोजन के बाद ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकती है।

क्या सचमुच पोहा शुगर स्पाइक करता है?

पोहा चावल से ही बनता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक और प्रोटीन व फाइबर अपेक्षाकृत कम होते हैं। अगर पोहा सिर्फ तेल और आलू के साथ बड़ी मात्रा में खाया जाए, तो उसका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ सकता है और ब्लड शुगर तेजी से ऊपर जा सकती है।

जानिए कैसे खाएं पोहा?

  • अगर पोहा खाना ही है तो ऐसे खाएं
  • मूंगफली जरूर डालें।
  • खूब सारी सब्जियां मिलाएं।
  • अंकुरित मूंग मिलाएं।
  • साथ में दही लें।
  • नींबू डालें।
  • मात्रा नियंत्रित रखें।
  • ऊपर से सेव और अतिरिक्त नमकीन न डालें।

ऊपर लिखी सामग्री के साथ मिक्स पोहा बनाया और खाया जाए, तो उसका पोषण बेहतर हो जाता है और शुगर का असर अपेक्षाकृत धीमा हो सकता है।

कहना होगा कि पोहा अपने आप में इतना अनहेल्दी नहीं है, जितना समझा या बताया जा रहा है। इसे संतुलित बनाकर खाना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

एक नजर में नाश्ता और शुगर स्पाइक की संभावना

  • सादा पोहा : मध्यम
  • सब्जियों और मूंगफली वाला पोहा : कम
  • कॉर्नफ्लेक्स : अधिक
  • सफेद ब्रेड : अधिक
  • मीठा सीरियल : बहुत अधिक
  • बेसन चीला : कम
  • मूंग दाल चीला : कम
  • दलिया : कम
  • इडली + सांभर : मध्यम से कम

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

भोपाल एम्स के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. अल्पेश गोयल मानते हैं कि किसी भी नाश्ते में केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं, बल्कि प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा का संतुलन होना चाहिए। भोजन का असर व्यक्ति की उम्र, वजन, इंसुलिन संवेदनशीलता, शारीरिक गतिविधि और कुल भोजन पर भी निर्भर करता है। इसलिए एक ही नाश्ता सभी लोगों पर समान प्रभाव नहीं डालता।

पोहे को पूरी तरह अनहेल्दी कहना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है। यदि इसे बड़ी मात्रा में, बिना प्रोटीन और फाइबर के खाया जाए, तो यह कई लोगों में ब्लड शुगर तेजी से बढ़ा सकता है। लेकिन संतुलित तरीके से तैयार किया गया पोहा, अब भी एक अच्छा भारतीय नाश्ता हो सकता है। असली सवाल केवल 'क्या खाया?' नहीं होना चाहिए, बल्कि 'कैसे और कितनी मात्रा में खाया?' ये होना चाहिए।

भूटान में भारत का बड़ा दांव, 4000 करोड़ की ऊर्जा साझेदारी, 12 नए प्रोजेक्ट्स, जानिए क्या-क्या खास?

ये भी पढ़ें
India Bhutan Energy Partnership

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Aug 2026 05:07 pm

Published on:

01 Aug 2026 05:07 pm

Hindi News / Patrika+ / सुबह के नाश्ते में पोहा, कॉर्नफ्लेक्स या ब्रेड… कौन बढ़ाता है ब्लड शुगर? जानिए कैसी हो Breakfast प्लेट

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

बचपन की मिठास तय करती है बुढ़ापे की याददाश्त, डिमेंशिया और अल्जाइमर रोग से बचाती है ‘चीनी’

alzheimer's
Patrika+

अगस्त 2026 की शुभ तिथियां: कब है एकादशी, रक्षा बंधन और नाग पंचमी?

August 2026 Festivals
Patrika+

इमरान प्रतापगढ़ी: शायरी से संसद तक, कैसे बने कांग्रेस की प्रमुख आवाज़

Imran
Patrika+

फिटनेस के लिए डाइट क्यों है जरूरी? जानिए टॉप एथलीटों की टिप्स!

Fitness Diet Tips
Patrika+

शिक्षक बनाम AI नहीं, शिक्षक + AI ही है भविष्य की शिक्षा

AI Tools Smart teaching
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.