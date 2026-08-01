बचपन की मिठास तय करती है बुढ़ापे की याददाश्त, डिमेंशिया और अल्जाइमर रोग से बचाती है ‘चीनी’

जीवन की सांझ में जब इंसान अपनी यात्रा के पन्नों को पलटता है, तो उसकी आंखों के सामने सबसे पहले जो तस्वीरें उभरती हैं, वे बचपन की होती हैं। बचपन का वह बेफिक्र जमाना, आंगन में दोस्तों के साथ खेलना, दादी-नानी के हाथों से बनी मिठाइयां और छोटी-छोटी खुशियों में छिपा हुआ मिठास का अहसास। अक्सर हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में याददाश्त की कमजोरी केवल उम्र का एक स्वाभाविक असर है, लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस (तंत्रिका विज्ञान) और स्वास्थ्य अनुसंधान एक नया और चौंकाने वाला दृष्टिकोण सामने ला रहे हैं। शोध बताते हैं कि हमारे बचपन का माहौल, मानसिक शांति और पोषण में मौजूद 'मिठास' (शाब्दिक और भावनात्मक दोनों अर्थों में) बुढ़ापे में डिमेंशिया (मनोभ्रंश) और अल्जाइमर जैसे गंभीर मानसिक विकारों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम करती है। आइए गहराई से समझें कि बचपन की यह 'मिठास' हमारे मस्तिष्क के ताने-बाने को कैसे मजबूत बनाती है।