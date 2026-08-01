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बचपन की मिठास तय करती है बुढ़ापे की याददाश्त, डिमेंशिया और अल्जाइमर रोग से बचाती है ‘चीनी’

Dementia &amp; Alzheimer’s : क्या बचपन की मिठास और ग्लूकोज बुढ़ापे में डिमेंशिया और अल्जाइमर से बचा सकते हैं? जानिए कैसे बचपन की सही डाइट और खुशनुमा माहौल बुढ़ापे में याददाश्त को मजबूत बनाए रखता है।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 01, 2026

alzheimer's

Dementia &amp; Alzheimer’s से बचने का सीक्रेट! (AI)

जीवन की सांझ में जब इंसान अपनी यात्रा के पन्नों को पलटता है, तो उसकी आंखों के सामने सबसे पहले जो तस्वीरें उभरती हैं, वे बचपन की होती हैं। बचपन का वह बेफिक्र जमाना, आंगन में दोस्तों के साथ खेलना, दादी-नानी के हाथों से बनी मिठाइयां और छोटी-छोटी खुशियों में छिपा हुआ मिठास का अहसास। अक्सर हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में याददाश्त की कमजोरी केवल उम्र का एक स्वाभाविक असर है, लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस (तंत्रिका विज्ञान) और स्वास्थ्य अनुसंधान एक नया और चौंकाने वाला दृष्टिकोण सामने ला रहे हैं। शोध बताते हैं कि हमारे बचपन का माहौल, मानसिक शांति और पोषण में मौजूद 'मिठास' (शाब्दिक और भावनात्मक दोनों अर्थों में) बुढ़ापे में डिमेंशिया (मनोभ्रंश) और अल्जाइमर जैसे गंभीर मानसिक विकारों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम करती है। आइए गहराई से समझें कि बचपन की यह 'मिठास' हमारे मस्तिष्क के ताने-बाने को कैसे मजबूत बनाती है।

मस्तिष्क का विकास और 'बचपन की मिठास'

मानव मस्तिष्क का सबसे तीव्र विकास जीवन के शुरुआती वर्षों में होता है। 0 से 12 वर्ष की आयु के दौरान मस्तिष्क की कोशिकाएं (न्यूरॉन्स) अरबों की संख्या में नए कनेक्शन बनाते हैं, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी (Neuroplasticity) कहा जाता है।

भावनात्मक मिठास का प्रभाव: जब एक बच्चे को प्रेम, सुरक्षा और खुशी से भरा माहौल मिलता है, तो उसका मस्तिष्क तनाव से मुक्त रहता है। तनाव पैदा करने वाला हार्मोन 'कोर्टिसोल' (Cortisol) यदि बचपन में लगातार उच्च स्तर पर रहे, तो यह मस्तिष्क के याददाश्त वाले केंद्र 'हिप्पोकैम्पस' (Hippocampus) को नुकसान पहुंचाता है।

पोषक मिठास का योगदान: न्यूरोलॉजिकल शोध के अनुसार, बच्चे का विकसित होता दिमाग शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 50% से 60% ग्लूकोज (चीनी का मूल रूप) खपत करता है। सही मात्रा में स्वस्थ ग्लूकोज और पोषण मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे भविष्य के लिए एक मजबूत 'कॉग्निटिव रिजर्व' (Cognitive Reserve) या संज्ञानात्मक भंडार तैयार होता है।

ग्लूकोज और न्यूरॉन्स: मस्तिष्क का प्राथमिक ईंधन

जब हम 'चीनी' की बात करते हैं, तो इसका तात्पर्य बाजार में मिलने वाली अत्यधिक रिफाइंड या प्रोसेस्ड शुगर से नहीं, बल्कि मस्तिष्क के असली ईंधन यानी ग्लूकोज (Glucose) से है। मस्तिष्क कोशिकाओं के सही कामकाज के लिए ग्लूकोज अनिवार्य है:

  • ऊर्जा का संतुलन: मस्तिष्क में कोई अतिरिक्त ऊर्जा स्टोर करने की क्षमता नहीं होती। इसे रक्त प्रवाह के माध्यम से लगातार ग्लूकोज की आपूर्ति की आवश्यकता होती है।
  • न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण: ग्लूकोज मस्तिष्क में 'एसिटाइलकोलीन' (Acetylcholine) जैसे महत्वपूर्ण रसायनों के निर्माण में मदद करता है। यह रसायन हमारी सीखने की क्षमता और याददाश्त (Memory) के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है।
  • अल्झाइमर से बचाव: अल्जाइमर रोग को वैज्ञानिक भाषा में अक्सर "टाइप-3 डायबिटीज" भी कहा जाता है, क्योंकि इस बीमारी में मस्तिष्क की कोशिकाएं ग्लूकोज का सही उपयोग करने में असमर्थ हो जाती हैं। बचपन और युवावस्था में स्वस्थ तरीके से ग्लूकोज का चयापचय (Metabolism) बनाए रखने से बुढ़ापे में इस समस्या का जोखिम काफी कम हो जाता है।

भावनात्मक 'मिठास': डिमेंशिया के खिलाफ एक मजबूत ढाल

क्या आप जानते हैं कि बचपन के खुशनुमा अनुभव बुढ़ापे की भूलने की बीमारी से बचा सकते हैं?

  • गहन अध्ययनों से पता चला है कि जिन बच्चों का बचपन मानसिक तनाव, असुरक्षा या आघात (Trauma) से मुक्त रहता है, उनके न्यूरोलॉजिकल तंत्र में सूजन (Inflammation) कम होती है।
  • सकारात्मक यादों का संचय: बचपन की मीठी यादें मस्तिष्क के रिवॉर्ड पाथवे को सक्रिय रखती हैं, जिससे 'डोपामाइन' और 'सेरोटोनिन' जैसे हैप्पी हार्मोन्स का स्राव होता है।
  • न्यूरोनल नेटवर्क की मजबूती: खुशी और मानसिक जुड़ाव से मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों का आपसी संपर्क बेहतर होता है। यही नेटवर्क उम्र ढलने पर डिमेंशिया के लक्षणों से लड़ने में मदद करता है।

डिमेंशिया और अल्जाइमर क्या हैं?

इस विषय को गहराई से समझने के लिए इन दोनों स्थितियों को जानना आवश्यक है:

डिमेंशिया (Dementia): यह कोई एक विशिष्ट बीमारी नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की उन स्थितियों का एक समूह है जिनमें सोचने, याद रखने और तर्क करने की क्षमता इतनी प्रभावित हो जाती है कि दैनिक जीवन कठिन हो जाता है।

अल्जाइमर रोग (Alzheimer's Disease): यह डिमेंशिया का सबसे सामान्य रूप है (लगभग 60-80% मामले)। इसमें मस्तिष्क की कोशिकाओं के भीतर और आसपास असामान्य प्रोटीन (एमाइलॉइड पट्टिकाएं और टाऊ टेंगल्स) जमा होने लगते हैं, जिससे कोशिकाएं मरने लगती हैं। शोध बताते हैं कि जिन व्यक्तियों का कॉग्निटिव रिजर्व (जो बचपन की मानसिक गतिविधियों, सकारात्मक वातावरण और सही पोषण से बनता है) मजबूत होता है, उनमें अल्जाइमर के लक्षण बहुत देर से या बहुत हल्के रूप में उभरते हैं।

बचपन से बुढ़ापे तक: मस्तिष्क स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय

यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां और हमारे बच्चे बुढ़ापे में डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी समस्याओं से बचे रहें, तो हमें उनके बचपन में ही नींव रखनी होगी:

बच्चों के लिए:

  • संतुलित और प्राकृतिक पोषण: बच्चों के आहार में कृत्रिम चीनी के बजाय प्राकृतिक मिठास (जैसे खजूर, फल, शहद) शामिल करें।
  • तनावमुक्त माहौल: घर में प्यार, मिठास और सुरक्षा का वातावरण दें ताकि उनका मस्तिष्क न्यूरोलॉजिकल रूप से मजबूत बने।
  • सक्रिय खेल और पहेलियां: शारीरिक खेल और दिमागी पहेलियां न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाती हैं।
  • वयस्कों और बुजुर्गों के लिए: सकारात्मक यादों को संजोना: पुरानी मीठी यादों को ताजा करने से मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय होते हैं।
  • सीखने की प्रक्रिया जारी रखना: नई भाषाएं, संगीत या कला सीखना मस्तिष्क के नेटवर्क को टूटने से बचाता है।
  • मानसिक तनाव से दूरी: ध्यान और योग के जरिए तनाव कम करें।

बचपन की मिठास" केवल एक कहावत या अहसास नहीं है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क के जैविक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का आधार स्तंभ है। बचपन में मिलने वाला प्यार, सुरक्षा, मानसिक शांति और प्राकृतिक पोषण (स्वस्थ ग्लूकोज) हमारे मस्तिष्क के भीतर एक ऐसा सुरक्षा तंत्र तैयार करते हैं, जो बुढ़ापे के अंधकार में भी याददाश्त की रोशनी को धुंधला नहीं होने देता। डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी लाइलाज मानी जाने वाली बीमारियों से बचने का सबसे प्रभावी तरीका यही है कि हम जीवन के शुरुआती वर्षों में मस्तिष्क के स्वास्थ्य में निवेश करें। आइए, अपने बच्चों के बचपन में प्यार, पोषण और खुशियों की मिठास घोलें ताकि उनका बुढ़ापा यादों के उजाले से हमेशा रोशन रहे।

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Updated on:

01 Aug 2026 05:54 pm

Published on:

01 Aug 2026 05:53 pm

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