यात्रा पर निकलने से पहले जान लें ये स्मार्ट टिप्स, सफर रहेगा सुरक्षित और आरामदायक

Travel Safety Tips: सुरक्षित यात्रा के लिए अपनाएं ये टिप्स। (Image: AI)
Travel Guide: बारिश हो या भीड़-भाड़, अकेले सफर हो या परिवार के साथ, हर यात्रा में सुरक्षा मायने रखती है। इस लेख में आपके लिए भरोसेमंद सुझाव दिए गए हैं, जो आपकी यात्रा को सुरक्षित और तनावमुक्त बना सकते हैं।
यात्रा से पहले मौसम और ट्रैफिक की जानकारी लेना बेहद जरूरी है। भारी बारिश, जलभराव या सड़क बंद होने की स्थिति में यात्रा टालने या मार्ग बदलने का विकल्प रखें। विदेश यात्रा पर जाने से पहले पासपोर्ट की वैधता, वीजा और यात्रा बीमा की जांच करें; साथ ही विदेश मंत्रालय की यात्रा सलाह पढ़ें और स्वास्थ्य संबंधी जरूरी टीकाकरण करवा लें।
अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, टिकट, बीमा पॉलिसी की डिजिटल कॉपी अपने फोन या क्लाउड में रखें। यदि फोन खो जाए या चोरी हो जाए, तो 'Find My Device' जैसे फीचर ऑन रखें, बैंकिंग ऐप्स में ऑटो-लॉगिन बंद करें और पासवर्ड फोन में सेव न करें।
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या भीड़-भाड़ वाले पर्यटन स्थलों पर जेबकतरे सक्रिय रहते हैं। एंटी-थेफ्ट बैग का उपयोग करें और कीमती सामान को हमेशा सामने या सीने के पास रखें। बैग पर पहचान टैग लगाना भी उपयोगी होता है, जिससे गुम होने पर पहचान आसान हो जाती है।
बारिश में यात्रा के दौरान सड़कें फिसलन भरी और दृश्यता कम हो सकती है। धीमी रफ्तार से चलें, हेडलाइट ऑन रखें और अचानक ब्रेक या तेज मोड़ से बचें। जलभराव वाले रास्तों से गुजरने से बचें, पानी गहरा दिखने पर भी खतरनाक हो सकता है। ट्रेन यात्रा में प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा रेखा के पीछे खड़े रहें और ट्रेन की स्थिति पहले से जांच लें।
सड़क किनारे मिलने वाले खुले खाने से बचें, खासकर बारिश में, इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। सीलबंद पानी ही पिएं और साफ-सुथरी जगहों से ही खाना लें। साथ में ORS, हैंड सैनिटाइज़र और बेसिक दवाएं रखना समझदारी है।
भारत सरकार ने ‘सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन के लिए आचार संहिता’ अपनाई है और कई राज्यों में पर्यटन पुलिस तैनात की गई है। यात्रा के दौरान संकट में फंसे पर्यटकों के लिए टोल-फ्री नंबर 1800111363 उपलब्ध है, जो 12 भाषाओं में सहायता देता है।
होटल में कीमती सामान जैसे पासपोर्ट, जेवर आदि सेफ डिपॉजिट बॉक्स में रखें; कमरे में कभी भी अनजान व्यक्ति को प्रवेश न दें। टैक्सी या ऑटो लेने पर अधिकृत एजेंसी या होटल से ही बुकिंग करें और मीटर देखकर या तय किराया ही भुगतान करें।
फोन चोरी या खोने की स्थिति में तुरंत सिम ब्लॉक कराएं, बैंकिंग ऐप्स के पासवर्ड बदलें और साइबर हेल्पलाइन (1930) या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। साथ ही, यात्रा के दौरान स्थानीय आपातकालीन नंबर (जैसे पुलिस 100, एम्बुलेंस 108) अपने पास रखें।
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