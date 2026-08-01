यात्रा पर निकलने से पहले जान लें ये स्मार्ट टिप्स, सफर रहेगा सुरक्षित और आरामदायक

बारिश में यात्रा के दौरान सड़कें फिसलन भरी और दृश्यता कम हो सकती है। धीमी रफ्तार से चलें, हेडलाइट ऑन रखें और अचानक ब्रेक या तेज मोड़ से बचें। जलभराव वाले रास्तों से गुजरने से बचें, पानी गहरा दिखने पर भी खतरनाक हो सकता है। ट्रेन यात्रा में प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा रेखा के पीछे खड़े रहें और ट्रेन की स्थिति पहले से जांच लें।