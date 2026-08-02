पिता का सपना, बेटी का स्वर्णिम इतिहास: अस्मिता डे के संघर्ष और सफलता की महागाथा

इन पंक्तियों को 23 वर्षीय अस्मिता डे ने अपने अदम्य साहस, समर्पण और मेहनत के बल पर सच कर दिखाया है। शुक्रवार को ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में आयोजित 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 48 किलोग्राम जूडो वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर अस्मिता ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। वे इस स्पर्धा में जूडो में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जूडो खिलाड़ी बन गई हैं। यह स्वर्णिम सफलता सिर्फ अस्मिता की मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक साइकिल मैकेनिक पिता के असीम त्याग, एक मां की अडिग हिम्मत और एक बेटी के कभी न हार मानने वाले जज्बे की अनूठी मिसाल है।