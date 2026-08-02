Wrong Electricity Bill:बिजली का गलत बिल आए तो क्या करें? जानिए शिकायत से लेकर बिल सुधार तक की पूरी प्रक्रिया

अगर आपका बिजली का बिल अधिक आ जाए तो ऐसे सही करवाएं ।(फोटो: ChatGPT.)
Power Bill: हर महीने आने वाला बिजली का बिल घर के बजट का अहम हिस्सा होता है। लेकिन कई बार उपभोक्ताओं के पास सामान्य से कई गुना अधिक बिजली का बिल पहुंच जाता है। ऐसा होने पर अधिकतर लोग परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि गलती कहां हुई और इसे कैसे ठीक कराया जाए। अगर आपके पास भी जरूरत से ज्यादा बिजली का बिल आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) के पास बिल सुधार और शिकायत निवारण की व्यवस्था होती है। सही समय पर शिकायत दर्ज करके और जरूरी दस्तावेज जमा करके बिल में सुधार कराया जा सकता है। आइए जानते हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आने के क्या कारण हो सकते हैं, शिकायत कैसे करें और अगर समस्या का समाधान न हो तो आगे क्या विकल्प हैं।
गलत बिजली बिल आने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं।
कई बार मीटर रीडिंग गलत दर्ज हो जाती है। इससे वास्तविक खपत से अधिक यूनिट जुड़ जाती हैं और बिल बढ़ जाता है।
मीटर खराब होने पर वह वास्तविक से अधिक यूनिट रिकॉर्ड कर सकता है। ऐसी स्थिति में बिल असामान्य रूप से बढ़ सकता है।
घरेलू उपभोक्ता पर व्यावसायिक (Commercial) दर या किसी दूसरी श्रेणी का टैरिफ लग जाने से भी बिल अधिक आ सकता है।
कभी-कभी पिछले महीनों का बकाया या कोई समायोजन (Adjustment) नए बिल में जोड़ दिया जाता है।
यदि आपके मीटर से किसी ने अवैध कनेक्शन ले लिया है, तो उसकी खपत भी आपके बिल में दिखाई दे सकती है।
गर्मी के मौसम में एसी, कूलर या अन्य बिजली उपकरणों का अधिक उपयोग होने से भी बिल बढ़ सकता है। इसलिए पहले यह भी जांच लें कि खपत वास्तव में बढ़ी तो नहीं है।
बिजली का गलत बिल आने पर अगर आप यह तय नहीं कर पाते कि अब क्या करें, ऐसे में आप ये करें । ( विजुअल: ChatGPT)
अगर बिल असामान्य लगे तो सबसे पहले इन बातों की जांच करें:
वर्तमान बिल की तुलना पिछले 6 से 12 महीने के बिलों से करें।
बिल में दर्ज यूनिट देखें।
मीटर की रीडिंग और बिल में दर्ज रीडिंग का मिलान करें।
बिल में उपभोक्ता संख्या, नाम और पता सही है या नहीं।
बिल में कोई अतिरिक्त चार्ज या बकाया तो नहीं जोड़ा गया है।
यदि सब कुछ जांचने के बाद भी बिल गलत लगे तो तुरंत शिकायत दर्ज करें।
बिजली उपभोक्ता कई माध्यमों से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
स्थानीय बिजली कार्यालय
बिजली कंपनी का ग्राहक सेवा केंद्र
बिजली कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट
मोबाइल ऐप (यदि उपलब्ध हो)
टोल-फ्री हेल्पलाइन
ईमेल
राज्य का बिजली उपभोक्ता शिकायत पोर्टल
शिकायत दर्ज करते समय शिकायत संख्या (Complaint Number) जरूर लें और उसे सुरक्षित रखें।
आज अधिकतर बिजली वितरण कंपनियां ऑनलाइन शिकायत की सुविधा देती हैं।
सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार होती है :
बिजली कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलें।
Consumer Number या Account Number दर्ज करें।
"Billing Complaint" या "Wrong Bill" विकल्प चुनें।
समस्या का विवरण लिखें।
बिल और मीटर की फोटो अपलोड करें (यदि विकल्प हो)।
शिकायत जमा करें।
शिकायत संख्या नोट कर लें।
इसके बाद आप उसी शिकायत संख्या से स्टेटस भी देख सकते हैं।
यदि आपको लगता है कि मीटर सही काम नहीं कर रहा है, तो आप मीटर परीक्षण (Meter Testing) का अनुरोध कर सकते हैं।
इसके लिए :
स्थानीय बिजली कार्यालय में आवेदन दें।
निर्धारित शुल्क (यदि लागू हो) जमा करें।
बिजली कंपनी मीटर की जांच करेगी।
जरूरत पड़ने पर अधिकृत प्रयोगशाला में मीटर की टेस्टिंग कराई जाती है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर बिल में सुधार किया जा सकता है।
यदि मीटर वास्तव में खराब पाया जाता है, तो कंपनी उसे बदल सकती है और नियमों के अनुसार बिल में संशोधन कर सकती है।
यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है।
इसका जवाब बिजली वितरण कंपनी के नियमों और मामले की स्थिति पर निर्भर करता है।
यदि बिल विवादित है, तो तुरंत शिकायत दर्ज करें।
कई मामलों में कंपनी जांच पूरी होने तक आंशिक भुगतान या पिछले औसत बिल के बराबर भुगतान की अनुमति देती है।
कुछ मामलों में पूरा बिल पहले जमा करना पड़ सकता है और बाद में अतिरिक्त राशि समायोजित कर दी जाती है।
इसलिए बिना जानकारी के बिल रोकने के बजाय पहले बिजली कंपनी से लिखित जानकारी लेना बेहतर होता है।
समाधान की समय-सीमा राज्य और बिजली कंपनी के नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
आम तौर पर
साधारण बिल शिकायत का निपटारा कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह के भीतर किया जाता है।
मीटर जांच वाले मामलों में अधिक समय लग सकता है।
यदि जांच लंबी चलती है तो उपभोक्ता शिकायत की प्रगति नियमित रूप से पूछ सकता है।
यदि निर्धारित समय तक समाधान नहीं मिलता, तो मामला आगे बढ़ाया जा सकता है।
यदि शिकायत के बाद भी समाधान नहीं मिलता, तो उपभोक्ता के पास कई विकल्प होते हैं।
बिजली कंपनी के उच्च अधिकारी से संपर्क करें।
अधीक्षण अभियंता (Superintending Engineer) या संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को लिखित शिकायत दें।
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (Consumer Grievance Redressal Forum - CGRF) में शिकायत करें।
बिजली लोकपाल (Electricity Ombudsman), जहां लागू हो, के पास अपील करें।
सभी शिकायतों की रसीद और दस्तावेज सुरक्षित रखें।
यदि आपको लगता है कि बिजली कंपनी ने सेवा में लापरवाही की है और सभी विभागीय उपाय अपनाने के बाद भी समाधान नहीं मिला, तो आप उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
शिकायत करते समय ये दस्तावेज उपयोगी होते हैं—
बिजली बिल
शिकायत की कॉपी
शिकायत संख्या
मीटर जांच रिपोर्ट (यदि हो)
भुगतान की रसीद
बिजली कंपनी द्वारा भेजे गए पत्र या ईमेल
उपभोक्ता आयोग मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय देता है।
गलत बिजली बिल सुधार के लिए आमतौर पर ये दस्तावेज काम आते हैं—
हाल का बिजली बिल
पिछले कुछ महीनों के बिजली बिल
उपभोक्ता संख्या
पहचान पत्र
पता प्रमाण (यदि आवश्यक हो)
मीटर की फोटो
वर्तमान मीटर रीडिंग की फोटो
भुगतान रसीद
लिखित शिकायत की प्रति
सभी दस्तावेजों की कॉपी अपने पास भी रखें।
कुछ छोटी सावधानियां अपनाकर भविष्य में परेशानी कम की जा सकती है।
हर महीने मीटर रीडिंग नोट करें
मोबाइल से मीटर की फोटो लेकर तारीख सहित सुरक्षित रखें।
बिल समय पर जांचें
बिल मिलते ही यूनिट और मीटर रीडिंग का मिलान करें।
पुराने बिल संभालकर रखें
कम से कम एक वर्ष तक बिजली बिल सुरक्षित रखें।
गलत जानकारी तुरंत ठीक कराएं
यदि नाम, पता या श्रेणी गलत है तो तुरंत संशोधन कराएं।
बिजली की खपत पर नजर रखें
अचानक खपत बढ़ने पर कारण पता करें।
अनधिकृत कनेक्शन पर नजर रखें
यदि किसी ने आपके कनेक्शन का गलत उपयोग किया है तो तुरंत बिजली कंपनी को सूचना दें।
शिकायत में देरी न करें
जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी, समाधान मिलने की संभावना उतनी अधिक होगी।
किन बातों का विशेष ध्यान रखें?
फोन पर मिली जानकारी पर पूरी तरह निर्भर न रहें।
हर शिकायत लिखित रूप में भी दर्ज करें।
शिकायत संख्या अवश्य लें।
बिल और रसीदें सुरक्षित रखें।
समय-समय पर शिकायत का स्टेटस जांचते रहें।
बिना कारण लंबे समय तक शिकायत लंबित रहने पर उच्च अधिकारियों से संपर्क करें।
बिजली का गलत बिल आना असामान्य जरूर है, लेकिन इसका समाधान संभव है। सबसे जरूरी बात यह है कि बिल मिलने के बाद उसे ध्यान से जांचें और गलती मिलने पर तुरंत बिजली कंपनी को शिकायत दर्ज कराएं। मीटर रीडिंग का रिकॉर्ड रखें, सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें और शिकायत संख्या संभालकर रखें। बहरहाल, अगर बिजली कंपनी समय पर समाधान नहीं देती है, तो उपभोक्ता के पास उच्च अधिकारियों, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, बिजली लोकपाल और आवश्यकता होने पर उपभोक्ता आयोग तक जाने का अधिकार है। सही प्रक्रिया अपनाने से अधिकतर मामलों में बिल का संशोधन कराया जा सकता है और अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचा जा सकता है।
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