Wrong Electricity Bill:बिजली का गलत बिल आए तो क्या करें? जानिए शिकायत से लेकर बिल सुधार तक की पूरी प्रक्रिया

Power Bill: हर महीने आने वाला बिजली का बिल घर के बजट का अहम हिस्सा होता है। लेकिन कई बार उपभोक्ताओं के पास सामान्य से कई गुना अधिक बिजली का बिल पहुंच जाता है। ऐसा होने पर अधिकतर लोग परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि गलती कहां हुई और इसे कैसे ठीक कराया जाए। अगर आपके पास भी जरूरत से ज्यादा बिजली का बिल आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) के पास बिल सुधार और शिकायत निवारण की व्यवस्था होती है। सही समय पर शिकायत दर्ज करके और जरूरी दस्तावेज जमा करके बिल में सुधार कराया जा सकता है। आइए जानते हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आने के क्या कारण हो सकते हैं, शिकायत कैसे करें और अगर समस्या का समाधान न हो तो आगे क्या विकल्प हैं।