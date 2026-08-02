2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

पीएम किसान की किस्त नहीं आई? जानिए वजह, स्टेटस चेक करने का तरीका और समाधान

PM Kisan Installment Not Received : पीएम किसान योजना की किस्त नहीं आई? जानिए किस्त रुकने के मुख्य कारण, घर बैठे बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने का आसान तरीका, e-KYC और बैंक सीडिंग का पूरा समाधान।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 02, 2026

PM Kisan

PM Kisan : पीएम किसान सम्मान निधि न आए तो क्या करें।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। लेकिन कई बार किसानों के खाते में किस्त नहीं पहुंचती। इसकी वजह दस्तावेजों में गड़बड़ी, e-KYC न होना, बैंक खाते की समस्या या रिकॉर्ड में त्रुटि हो सकती है। अच्छी बात यह है कि किसान घर बैठे अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं और समस्या का समाधान भी कर सकते हैं।

पीएम किसान की किस्त किन वजहों से रुक सकती है?

  • e-KYC पूरा न होना
  • आधार और बैंक खाते की जानकारी में अंतर
  • बैंक खाते का NPCI से लिंक न होना
  • गलत IFSC या बैंक खाता नंबर
  • भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन अधूरा होना
  • पात्रता संबंधी समस्या
  • आवेदन में नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण की त्रुटि
  • बैंक खाते का बंद या निष्क्रिय होना

e-KYC क्यों जरूरी है?

सरकार ने PM-KISAN के सभी लाभार्थियों के लिए e-KYC अनिवार्य कर रखा है। e-KYC पूरी न होने पर किस्त रोक दी जा सकती है। किसान OTP आधारित e-KYC, बायोमेट्रिक e-KYC या CSC सेंटर के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

बैंक सीडिंग क्या है?

PM-KISAN की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे खाते में भेजी जाती है। इसके लिए आधार नंबर का बैंक खाते और NPCI से सही तरीके से लिंक होना जरूरी है। यदि बैंक सीडिंग पूरी नहीं है, तो भुगतान अटक सकता है।

पीएम किसान का स्टेटस कैसे चेक करें?

किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं। आइए जानते हैं स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया।

  1. PM-KISAN पोर्टल खोलें।
  2. Know Your Status विकल्प चुनें।
  3. रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
  4. OTP सत्यापन करें।
  5. स्क्रीन पर किस्त और भुगतान की पूरी जानकारी दिखाई देगी।

इसके अलावा किसान "Beneficiary Status" सेक्शन में भी भुगतान संबंधी जानकारी देख सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता हो तो क्या करें?

यदि किसान को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, तो पोर्टल पर 'Know Your Registration Number' विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। आधार नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त किया जा सकता है।

किस्त नहीं मिलने पर क्या करें?

  • बैंक शाखा से संपर्क करें
  • आधार और बैंक खाते की जानकारी जांचें
  • NPCI सीडिंग की स्थिति पता करें
  • e-KYC पूरा करें
  • कृषि विभाग या CSC सेंटर से सहायता लें

शिकायत कहां करें?

  • PM-KISAN हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं
  • जिला कृषि अधिकारी से मिल सकते हैं
  • नजदीकी CSC सेंटर पर सहायता ले सकते हैं
  • राज्य कृषि विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं

एक नजर में समझें अपने सवालों के जवाब

सवालजवाब
किस्त क्यों रुकती है?e-KYC, बैंक सीडिंग, रिकॉर्ड त्रुटि आदि
e-KYC जरूरी है?हां
स्टेटस कहां चेक करें?PM-KISAN पोर्टल
बैंक सीडिंग क्यों जरूरी है?DBT भुगतान के लिए
समस्या होने पर क्या करें?बैंक, CSC या कृषि विभाग से संपर्क करें

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Aug 2026 05:06 pm

Published on:

02 Aug 2026 05:06 pm

Hindi News / Patrika+ / पीएम किसान की किस्त नहीं आई? जानिए वजह, स्टेटस चेक करने का तरीका और समाधान

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

Voter ID Card: वोटर आईडी बनवाना, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना या सुधार कराना हुआ आसान, घर बैठे ऐसे भरें फॉर्म

Voter ID Card News.
Patrika+

तिरंगे के पीछे का वह गुमनाम नायक, जिसे देश कम जानता है; पिंगली वेंकैया इतिहास में क्यों रह गए पीछे?

Pingali Venkayya Story
Patrika+

आयुष्मान भारत कार्ड से मुफ्त इलाज कैसे मिलेगा? जानिए कौन बनवा सकता है, पात्रता, आवेदन और पूरी प्रक्रिया

Ayushman Bharat Card News.
Patrika+

रोजगार मेले में नौकरी कैसे मिलेगी? जानिए रजिस्ट्रेशन, जरूरी दस्तावेज और चयन प्रक्रिया

how to get job in rozgar mela
Patrika+

जयपुर के पुराने बाजारों की स्वाद यात्रा: चखें लस्सी, कचौरी और थाली के अनमोल जायके

Jaipur Food Trail
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.