पीएम किसान की किस्त नहीं आई? जानिए वजह, स्टेटस चेक करने का तरीका और समाधान

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। लेकिन कई बार किसानों के खाते में किस्त नहीं पहुंचती। इसकी वजह दस्तावेजों में गड़बड़ी, e-KYC न होना, बैंक खाते की समस्या या रिकॉर्ड में त्रुटि हो सकती है। अच्छी बात यह है कि किसान घर बैठे अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं और समस्या का समाधान भी कर सकते हैं।