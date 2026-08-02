पीएम किसान की किस्त नहीं आई? जानिए वजह, स्टेटस चेक करने का तरीका और समाधान

PM Kisan : पीएम किसान सम्मान निधि न आए तो क्या करें।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। लेकिन कई बार किसानों के खाते में किस्त नहीं पहुंचती। इसकी वजह दस्तावेजों में गड़बड़ी, e-KYC न होना, बैंक खाते की समस्या या रिकॉर्ड में त्रुटि हो सकती है। अच्छी बात यह है कि किसान घर बैठे अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं और समस्या का समाधान भी कर सकते हैं।
सरकार ने PM-KISAN के सभी लाभार्थियों के लिए e-KYC अनिवार्य कर रखा है। e-KYC पूरी न होने पर किस्त रोक दी जा सकती है। किसान OTP आधारित e-KYC, बायोमेट्रिक e-KYC या CSC सेंटर के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
PM-KISAN की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे खाते में भेजी जाती है। इसके लिए आधार नंबर का बैंक खाते और NPCI से सही तरीके से लिंक होना जरूरी है। यदि बैंक सीडिंग पूरी नहीं है, तो भुगतान अटक सकता है।
किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं। आइए जानते हैं स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया।
इसके अलावा किसान "Beneficiary Status" सेक्शन में भी भुगतान संबंधी जानकारी देख सकते हैं।
यदि किसान को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, तो पोर्टल पर 'Know Your Registration Number' विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। आधार नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त किया जा सकता है।
|सवाल
|जवाब
|किस्त क्यों रुकती है?
|e-KYC, बैंक सीडिंग, रिकॉर्ड त्रुटि आदि
|e-KYC जरूरी है?
|हां
|स्टेटस कहां चेक करें?
|PM-KISAN पोर्टल
|बैंक सीडिंग क्यों जरूरी है?
|DBT भुगतान के लिए
|समस्या होने पर क्या करें?
|बैंक, CSC या कृषि विभाग से संपर्क करें
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