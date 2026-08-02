सावधान! आप नकली दवा तो नहीं खा रहे हैं? कैसे करें पहचान, धोखाधड़ी की शिकायत कहां और कैसे करें?

नकली दवाओं के जाल में फंसने से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। इसलिए दवाई हमेशा लाइसेंस प्राप्त और भरोसेमंद मेडिकल स्टोर से ही खरीदनी चाहिए। धोखाधड़ी से बचने के लिए ऑनलाइन एवं अनजान स्रोतों से दवाई खरीदने से बचना चाहिए। दवाई खरीदते वक्त पक्का बिल जरूर लें, क्योंकि यह भविष्य में शिकायत करने पर सबूत का काम करता है।

दवा की एक्सपायरी डेट और बैच नंबर जरूर जांचें। डॉक्टर की पर्ची के अनुसार ही दवा लें। दुकानदार द्वारा बिना प्रिस्क्रिप्शन दी जा रही दवाओं से सतर्क रहें, क्योंकि नियमानुसार शेड्यूल दवाएं बिना पर्ची के नहीं बेची जा सकतीं। हमेशा चेक करें कि दवा की पैकेजिंग सील बंद और छेड़छाड़ मुक्त होनी चाहिए। संभव हो तो सरकार की स्कैनर आधारित प्रणाली से बारकोड/QR कोड चेक करने की आदत डालें।