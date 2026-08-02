बुमराह श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर, जानिए 5 खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें अधूरी रिकवरी में खेलना पड़ा भारी

Jasprit Bumrah Injury Recovery: भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर रखा गया है। वजह बीसीसीआई की वह रणनीति है, जिसमें खिलाड़ी की लंबी पारी को एक सीरीज से ज्यादा अहम माना जाता है। मेडिकल टीम ने साफ किया है कि बुमराह अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं और ऐसे में उन्हें प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में उतारना भविष्य के लिए बड़ा जोखिम हो सकता है।