सोशल मीडिया पर वायरल खबर सही है या फर्जी? ऐसे करें फैक्ट चेक और जानें भ्रामक खबरों की शिकायत करने की प्रक्रिया

अगर कोई सरकारी योजना, नया नियम या सरकार से जुड़ी कोई खबर वायरल हो रही हो और उस पर शक हो, तो प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट की मदद ली जा सकती है। यह भारत सरकार का आधिकारिक फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य फर्जी समाचार फैलाने वालों के लिए निवारक के तौर पर काम करना और लोगों को संदिग्ध जानकारी की रिपोर्ट व जांच कराने का आसान तरीका देना है। हालांकि ध्यान रहे कि PIB फैक्ट चेक यूनिट केवल केंद्र सरकार, उसके मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी खबरों की ही जांच करती है। संदिग्ध जानकारी PIB को ट्विटर, फेसबुक या ईमेल के जरिए भेजी जा सकती है। इसके अलावा गूगल का फैक्ट चेक एक्सप्लोरर टूल भी उपयोगी है, जिसमें खबर का टाइटल या कुछ खास कीवर्ड डालने पर यह विभिन्न फैक्ट-चेकिंग वेबसाइटों से मिलान करके जानकारी दिखा देता है।