भारत की नई पावर वूमन: किन क्षेत्रों में महिलाओं का बढ़ा दबदबा और क्या कहते हैं आंकड़े?

आज महिलाएं केवल कंपनियों की निदेशक होने के साथ ही अरबों रुपये के कारोबार का नेतृत्व कर रही हैं, नई कंपनियां बना रही हैं, निवेश कर रही हैं और लाखों लोगों के रोजगार व उपभोक्ता बाजार को प्रभावित कर रही हैं। हुरुन की सूची में भी पेशेवर नेतृत्व, पहली पीढ़ी की उद्यमी, निवेशक, परोपकारी, युवा नेता और डिजिटल प्रभावशाली महिलाओं जैसी कई श्रेणियां शामिल हैं।