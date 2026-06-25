Frying Tips: कम या ज्यादा, फ्राई करते समय कितना तेल डालना चाहिए? Chef Prasad Patil ने बताया सही तरीका

Less Oil Frying Tips: अक्सर लोग सोचते हैं कि कम तेल में फ्राई की गई चीज बेहतर होती है। इसलिए कई बार पैन में बहुत कम तेल डालकर खाना बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि फ्राई करने के दौरान तेल की मात्रा से ज्यादा उसका तापमान मायने रखता है। इसके बारे में इंस्टाग्राम चैनल thebombaydon पर शेयर किए गए वीडियो में Chef Prasad Patil ने फ्राई करने के दौरान तेल के तापमान की अहमियत के बारे में बताया है। आइए जानते हैं;