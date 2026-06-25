Karishma Kapoor के 5 Looks; 50+ उम्र की महिलाएं एलिगेंट और क्लासी लुक के लिए करें ट्राइ

अगर आप 50+ की उम्र में किसी पार्टी या फंक्शन में वेस्टर्न ड्रेसमें एलिगेंट और मॉडर्न लुक में तैयार होना चाहती हैं, तो करिश्मा कपूर के इस ब्लैक आउटफिट से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। एक्ट्रेस ने हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली ब्लैक जैकेट को फ्लोई फ्रिंज स्कर्ट के साथ स्टाइल किया है, जो लुक को क्लासी और ग्रेसफुल बनाता है। मेकअप में सॉफ्ट बेस, न्यूड लिपस्टिक और हल्का स्मोकी आई लुक चेहरे को फ्रेश और एलिगेंट दिखाता है। हेयरस्टाइल के लिए स्लीक पोनीटेल बनाया है, जो पूरे लुक को साफ-सुथरा और सोफिस्टिकेटेड टच दे रहा है। वहीं ज्वेलरी में छोटे स्टड ईयररिंग्स या मिनिमल ज्वेलरी परफेक्ट पेयर हैं। वहीं फुटवियर में ब्लॉक हील्स या कम्फर्टेबल पंप्स चुनें, ताकि स्टाइल के साथ आराम भी बना रहे।