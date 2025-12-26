Winter Disease: सुबह उठते ही गले में होती है चुभन? तो आपको हो सकता है ये गंभीर बैक्टीरियल इंफेक्शन

Winter Disease: आपने कई बार गौर किया होगा कि सर्दियों में आपको अक्सर बार-बार गले में दर्द का अनुभव होता है। हमारे घर में भी जब किसी के साथ ऐसा होता है तो हम उसे अदरक की चाय और गर्म भाप से ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है आपके गले में होने वाला यह दर्द हर बार सामान्य वायरल संक्रमण नहीं होता है। इसको सामान्य समझकर टालने की हमारी यह आदत कई बार हमें गंभीर संक्रमण का शिकार बना सकती है। अगर आपके गले में चुभन के साथ दर्द और बुखार है, तो इसे आपको बिल्कुल भी नहीं टालना चाहिए। आइए जानते हैं कि स्ट्रेप थ्रोट क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने के लिए हमें कौन-कौन से उपाय अपनाने चाहिए।