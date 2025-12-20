Pneumonia In Winter: घर के हीटर से भी हो सकता है निमोनिया! डॉक्टर से जानें सर्दियों में ये क्यों बढ़ती है ये समस्या

निमोनिया सर्दियों में होने वाली एक आम बीमारी बन चुका है। असल में निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक इन्फेक्शन होता है जो वहां सूजन पैदा करता है। निमोनिया के कारण श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है और इसमें सांस संबंधी परेशानियां भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। काफी लोगों के लिए तो सांस लेना ही दूभर हो जाता है। सर्दियों के मौसम में हम में से ज्यादातर लोग घर के अंदर रहते हैं या फिर कामकाजी लोग अपने ऑफिस में भी अंदर ही रहते हैं, तो इस कारण से फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। दूसरा, घर के अंदर हीटिंग के लिए लगे हीटिंग सिस्टम से शुष्क हवा निकलती है जो सीधा फेफड़ों और श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। यही कारण है कि सर्दियों में निमोनिया बहुत ज्यादा होता है। सर्दी में जब यह निमोनिया होता है, तो शुरुआत में लोग इसके लक्षणों को आम सर्दी मान लेते हैं और इस कारण से यह बढ़ता जाता है।