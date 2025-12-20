20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Pneumonia In Winter: घर के हीटर से भी हो सकता है निमोनिया! डॉक्टर से जानें सर्दियों में ये क्यों बढ़ती है ये समस्या

Pneumonia In Winter: हम सबको पता है कि सर्दियों में निमोनिया बढ़ जाता है, लेकिन मुश्किल से ही बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि ऐसा किस कारण से होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। आइए डॉ. मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि सर्दियों में इसका खतरा क्यों बढ़ जाता है और इससे बचने के लिए कौन-कौन से उपाय अपनाने चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Dec 20, 2025

Pneumonia symptoms in winter,Causes of pneumonia in cold weather

Pneumonia symptoms in winter (photo- gemini AI)

Pneumonia In Winter: सर्दी का मौसम शुरू होते ही सामान्य सर्दी-खांसी तो जैसे सप्लीमेंट्स की तरह बन जाते हैं और इन पर हम ज्यादा गौर भी नहीं करते हैं। बस यही सोचते हैं कि ठंड की वजह से हुआ है, ठीक हो जाएगा, क्या ही डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन कभी-कभी यही सामान्य सर्दी ही गंभीर बीमारी का कारण बन जाती है। सर्दियों में निमोनिया का होना भी एक ऐसी ही स्थिति है क्योंकि हम ज्यादा गौर करते ही नहीं हैं और जब यह दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब यह निमोनिया बन जाती है।

वास्तव में निमोनिया फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है। दूसरी तरफ फेफड़ों की जितनी भी बीमारियां होती हैं, ठंड से उनका कहीं न कहीं संबंध होता ही है। सर्दियों में निमोनिया का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आइए डॉ. मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि सर्दियों में निमोनिया का खतरा क्यों बढ़ जाता है और इससे बचने के लिए हमें कौन से उपाय अपनाने चाहिए।

सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है निमोनिया?(Pneumonia In Winter)

निमोनिया सर्दियों में होने वाली एक आम बीमारी बन चुका है। असल में निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक इन्फेक्शन होता है जो वहां सूजन पैदा करता है। निमोनिया के कारण श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है और इसमें सांस संबंधी परेशानियां भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। काफी लोगों के लिए तो सांस लेना ही दूभर हो जाता है। सर्दियों के मौसम में हम में से ज्यादातर लोग घर के अंदर रहते हैं या फिर कामकाजी लोग अपने ऑफिस में भी अंदर ही रहते हैं, तो इस कारण से फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। दूसरा, घर के अंदर हीटिंग के लिए लगे हीटिंग सिस्टम से शुष्क हवा निकलती है जो सीधा फेफड़ों और श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। यही कारण है कि सर्दियों में निमोनिया बहुत ज्यादा होता है। सर्दी में जब यह निमोनिया होता है, तो शुरुआत में लोग इसके लक्षणों को आम सर्दी मान लेते हैं और इस कारण से यह बढ़ता जाता है।

सर्दियों में निमोनिया से बचने के उपाय(Pneumonia Prevention Tips)

  1. स्वच्छता बनाए रखें: कोई भी बीमारी हो, कहीं न कहीं उसका एक कारण स्वच्छता से तो जुड़ा होता ही है। हम सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि हम सिर्फ स्किन की बीमारी में स्वच्छता का ध्यान रखते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि स्किन की बीमारी में साफ-सुथरे नहीं रहेंगे तो यह और ज्यादा फैल जाएगी। लेकिन डॉ. मनोज बताते हैं कि अगर आप अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और उसे बनाए रखते हैं, तो आप निमोनिया जैसी हजारों बीमारियों से खुद को बचा रहे होते हैं।
  2. धूम्रपान से दूर रहें: धूम्रपान से निमोनिया से बचाव! जी हां, निमोनिया से बचना है तो इसको छोड़ना होगा। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि हम तो धूम्रपान करते ही नहीं हैं, लेकिन हमें फिर भी निमोनिया हुआ। अब सुनिए, धूम्रपान तो आपने नहीं किया लेकिन उसके धुएं के संपर्क में तो आप रहे हैं न, वह तो आपके फेफड़ों तक पहुंचा है। इसलिए जितना हो सके धूम्रपान और इसके धुएं, दोनों से दूर रहें।
  3. संतुलित आहार: निमोनिया से बचना है तो अपनी हैल्थ को सबसे ऊपर रखना होगा। हैल्थ को ऊपर रखने से मतलब है ध्यान रखना कि केवल संतुलित और पौष्टिक आहार ही खाना। सर्दियों में विशेष रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां और नट्स का प्रयोग करना चाहिए।
  4. एक्टिव रहें: किसी भी बीमारी से बचना है तो उसका प्राथमिक उपचार यही है कि आपको सक्रिय रहना होगा। नियमित रूप से व्यायाम करना होगा और अनावश्यक फैट जमा होने से बचना होगा। इसके साथ ही शारीरिक गतिविधियों में वृद्धि आपको सीधा इससे बचा सकती है।

ये भी पढ़ें

Pneumonia : मौसम बदल रहा है, निमोनिया का खतरा बढ़ रहा है, फेफड़ों को बचाने के लिए अभी करें ये काम
स्वास्थ्य
Pneumonia symptoms

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

20 Dec 2025 03:50 pm

Hindi News / Health / Pneumonia In Winter: घर के हीटर से भी हो सकता है निमोनिया! डॉक्टर से जानें सर्दियों में ये क्यों बढ़ती है ये समस्या

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Women vs Men Fitness: पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का दिल क्यों रहता है ज्यादा सुरक्षित? हार्वर्ड स्टडी में हुआ खुलासा

Women vs Men Fitness
स्वास्थ्य

Winter Skin Disease: उंगलियों में दिखते है ये संकेत तो हो सकती है ये गंभीर बीमारी! डॉक्टर से जानें इसका कारण और बचाव का उपाय

Winter Skin Disease, Chilblains symptoms, Swollen fingers in winter
स्वास्थ्य

Kidney Stone: गुर्दे की पथरी से बचना है? डॉक्टर से जानें ये 5 जादुई फूड्स, जो किडनी को रखेंगे एकदम साफ

Kidney stone, Kidney stone symptoms, Kidney stone diet
स्वास्थ्य

Winter Foods Bad for Heart: गाजर का हलवा, रेवड़ी, गजक खाने वाले सावधान! डॉक्टर ने बताया ठंड में यह खाना बन रहा है हार्ट अटैक की वजह

Winter Foods Bad for Heart
स्वास्थ्य

सिर्फ 45 मिनट में करें फुल-बॉडी वर्कआउट और पाएं बेस्ट रिजल्ट्स

45-minute exercise routine, Effective home workouts, Full-body calorie burn exercises,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.