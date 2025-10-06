Pneumonia : मौसम बदल रहा है, निमोनिया का खतरा बढ़ रहा है, फेफड़ों को बचाने के लिए अभी करें ये काम

अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ़ मेडिसिन के अनुसार, निमोनिया को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी है कि इसे फेफड़ों में पानी भरना समझा जाता है। जबकि असलियत यह है कि यह एक गंभीर संक्रमण है। हमारे फेफड़ों में हजारों छोटी-छोटी हवा की थैलियाँ (जिन्हें मेडिकल भाषा में वायुकोष्ठिका या Alveoli कहते हैं) होती हैं। ये थैलियां शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। जब Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae या Staphylococcus aureus जैसे खतरनाक बैक्टीरिया खांसने या छींकने के ज़रिए इन थैलियों तक पहुंचते हैं, तो ये सूज जाती हैं और मवाद या तरल पदार्थ से भर जाती हैं। बस यहीं से सांस लेना मुश्किल हो जाता है और निमोनिया की गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है।