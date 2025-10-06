Fasting Blood Sugar : 315 mg/dL फास्टिंग शुगर क्यों हो सकता है जानलेवा, जानिए

Fasting blood sugar : हम आपके लिए ब्लड शुगर और उससे जुड़ी लाइफ स्टाइल संबंधी समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर द्वारा अनुमोदित उपाय लेकर आते रहे हैं। आज, हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप 17.5 mmol/L या 315 mg/dL जैसे फास्टिंग हाई ब्लड शुगर लेवल से जूझ रहे हैं तो विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। सीनियर फिजिशियन डॉ. अतुल गोयल ने बताया कि यह संख्या हाई ब्लड शुगर का संकेत देती है और व्यक्ति की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।