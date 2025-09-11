क्या आप जानते हैं खाने के बाद क्यों बढ़ जाता है Blood Sugar Level

Causes of Rising Blood Sugar After Meals : खाना खाने के तुरंत बाद ब्लड फ्लो में ग्लूकोज के जमा होने से ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि होती है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को अपने ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि का अनुभव होता है क्योंकि उनका शरीर ग्लूकोज का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता। शरीर कुछ भोजन को पचाकर ब्लड फ्लो में प्रवाहित होने वाली शुगर में ब्लड शुगर बनाता है। ब्लड शुगर (Blood Sugar) का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। वह शुगर जो आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक नहीं होती और बाद में उपयोग के लिए कोशिकाओं में जमा हो जाती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि ब्लड में बहुत अधिक शुगर हानिकारक हो सकती है इसलिए यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है जिनमें हार्ट, गुर्दे, आंखों और ब्लड वेसल्स की घातक बीमारियां शामिल हैं।
हाइपरग्लाइसेमिया के लक्षण आमतौर पर तब शुरू होते हैं जब आपका Blood Sugar 250 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर (mg/dL) से ऊपर चला जाता है। लंबे समय तक इसका इलाज न किए जाने पर लक्षण और भी बदतर हो सकते हैं।
हाई ब्लड शुगर (Blood Sugar) जिसे हाइपरग्लाइसेमिया भी कहा जाता है, के शुरुआती लक्षणों को जानना बेहद जरूरी है। यह अंगों की और अधिक गिरावट को रोकने के साथ-साथ बीमारी के इलाज में भी मदद करता है।
प्यास लगना, मुंह सूखना, बार-बार पेशाब आना, धुंधली दृष्टि, लगातार सिरदर्द।
डॉक्टरों के अनुसार, ब्लड शुगर के स्तर में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं:
हाई ब्लड शुगर (Blood Sugar) को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका नियमित रूप से जांच कराना और डॉक्टर के निर्देशानुसार दवाएं लेना है। यदि आपको बार-बार ब्लड शुगर में वृद्धि का अनुभव होता है, तो आपका डॉक्टर आपकी दवा की दिनचर्या में बदलाव कर सकता है।
ब्लड शुगर को संतुलित रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना महत्वपूर्ण है।
शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को स्वस्थ रखने के लिए फलों और सब्जियों से संतुलित आहार लेना महत्वपूर्ण है।
यदि आप डायबिटीज रोगी हैं, तो धूम्रपान बिल्कुल न करें।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।