Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

क्या आप जानते हैं खाने के बाद क्यों बढ़ जाता है Blood Sugar Level

Blood sugar after eating : क्या आप जानते हैं खाना खाने के बाद ब्लड शुगर क्यों बढ़ जाता है। खाना खाने के बाद भोजन से ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता है। डायबिटीज रोगियों में शरीर इसका सही उपयोग नहीं कर पाता, जिससे शुगर तुरंत ऊर्जा या बाद के लिए कोशिकाओं में जमा हो जाती है।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 11, 2025

Rising Blood Sugar After Meals
Rising Blood Sugar After Meals

Causes of Rising Blood Sugar After Meals : खाना खाने के तुरंत बाद ब्लड फ्लो में ग्लूकोज के जमा होने से ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि होती है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को अपने ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि का अनुभव होता है क्योंकि उनका शरीर ग्लूकोज का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता। शरीर कुछ भोजन को पचाकर ब्लड फ्लो में प्रवाहित होने वाली शुगर में ब्लड शुगर बनाता है। ब्लड शुगर (Blood Sugar) का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। वह शुगर जो आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक नहीं होती और बाद में उपयोग के लिए कोशिकाओं में जमा हो जाती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि ब्लड में बहुत अधिक शुगर हानिकारक हो सकती है इसलिए यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है जिनमें हार्ट, गुर्दे, आंखों और ब्लड वेसल्स की घातक बीमारियां शामिल हैं।

हाइपरग्लाइसेमिया के लक्षण आमतौर पर तब शुरू होते हैं जब आपका Blood Sugar 250 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर (mg/dL) से ऊपर चला जाता है। लंबे समय तक इसका इलाज न किए जाने पर लक्षण और भी बदतर हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Symptoms of Diabetes : सुबह-सुबह दिखने वाले ये 5 लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज का इशारा
स्वास्थ्य
Symptoms of Diabetes

ब्लड शुगर में वृद्धि के लक्षण क्या हैं?

हाई ब्लड शुगर (Blood Sugar) जिसे हाइपरग्लाइसेमिया भी कहा जाता है, के शुरुआती लक्षणों को जानना बेहद जरूरी है। यह अंगों की और अधिक गिरावट को रोकने के साथ-साथ बीमारी के इलाज में भी मदद करता है।

हाई ब्लड शुगर के शुरुआती लक्षण

प्यास लगना, मुंह सूखना, बार-बार पेशाब आना, धुंधली दृष्टि, लगातार सिरदर्द।

ब्लड शुगर के स्तर में वृद्धि को कैसे कंट्रोल करें?

डॉक्टरों के अनुसार, ब्लड शुगर के स्तर में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं:

अपनी दवाएं नियमित रूप से लें:

हाई ब्लड शुगर (Blood Sugar) को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका नियमित रूप से जांच कराना और डॉक्टर के निर्देशानुसार दवाएं लेना है। यदि आपको बार-बार ब्लड शुगर में वृद्धि का अनुभव होता है, तो आपका डॉक्टर आपकी दवा की दिनचर्या में बदलाव कर सकता है।

नियमित रूप से व्यायाम करें:

ब्लड शुगर को संतुलित रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना महत्वपूर्ण है।

अच्छा आहार लें:

शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को स्वस्थ रखने के लिए फलों और सब्जियों से संतुलित आहार लेना महत्वपूर्ण है।

धूम्रपान छोड़ें:

यदि आप डायबिटीज रोगी हैं, तो धूम्रपान बिल्कुल न करें।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

ये भी पढ़ें

Dengue Symptoms : डेंगू की गंभीर स्टेज ऐसे पहचानें, जान बचा सकती है समय पर पहचान
स्वास्थ्य
Dengue Symptoms

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

11 Sept 2025 03:51 pm

Published on:

11 Sept 2025 03:50 pm

Hindi News / Health / क्या आप जानते हैं खाने के बाद क्यों बढ़ जाता है Blood Sugar Level

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.