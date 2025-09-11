क्या आप जानते हैं खाने के बाद क्यों बढ़ जाता है Blood Sugar Level

Causes of Rising Blood Sugar After Meals : खाना खाने के तुरंत बाद ब्लड फ्लो में ग्लूकोज के जमा होने से ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि होती है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को अपने ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि का अनुभव होता है क्योंकि उनका शरीर ग्लूकोज का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता। शरीर कुछ भोजन को पचाकर ब्लड फ्लो में प्रवाहित होने वाली शुगर में ब्लड शुगर बनाता है। ब्लड शुगर (Blood Sugar) का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। वह शुगर जो आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक नहीं होती और बाद में उपयोग के लिए कोशिकाओं में जमा हो जाती है।