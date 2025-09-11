Dengue Symptoms : डेंगू की गंभीर स्टेज ऐसे पहचानें, जान बचा सकती है समय पर पहचान

Dengue Symptoms : डेंगू का नाम सुनते ही शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। यह एक ऐसी बीमारी है जो हर साल न जाने कितने लोगों को अपनी चपेट में लेती है। डेंगू एक तरह का वायरल इंफेक्‍शन है। यह बीमारी 'एडीज' (Aedes) मच्छर के काटने से फैलती है। । बुखार की शुरुआत में इसके लक्षण हल्‍के दिखाई देते हैं। डेंगू होने पर कुछ आम लक्षण दिखाई देने लगते हैं जैसे स‍िरदर्द, थकान या बुखार होना आम लक्षण है। अगर डेंगू का समय पर ध्‍यान न द‍िया जाए तो लक्षण गंभीर रूप ले लेते हैं और बहुत तेज बुखार, ब्‍लड प्रेशर का अचानक ग‍िरना और अंगों पर बुरा असर पड़ने जैसी समस्‍याएं होने लगती हैं। ऐसे में समय पर इलाज और लक्षणों की पहचान करना जरूरी है। सीनियर फिजिसियन डॉ.आलोक गोयल ने बताया कि हम डेंगू के गंभीर लक्षणों को कैसे पहचानें।