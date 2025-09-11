Dengue Symptoms : डेंगू की गंभीर स्टेज ऐसे पहचानें, जान बचा सकती है समय पर पहचान

Dengue Symptoms : डेंगू का नाम सुनते ही शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। यह एक ऐसी बीमारी है जो हर साल न जाने कितने लोगों को अपनी चपेट में लेती है। डेंगू एक तरह का वायरल इंफेक्शन है। यह बीमारी 'एडीज' (Aedes) मच्छर के काटने से फैलती है। । बुखार की शुरुआत में इसके लक्षण हल्के दिखाई देते हैं। डेंगू होने पर कुछ आम लक्षण दिखाई देने लगते हैं जैसे सिरदर्द, थकान या बुखार होना आम लक्षण है। अगर डेंगू का समय पर ध्यान न दिया जाए तो लक्षण गंभीर रूप ले लेते हैं और बहुत तेज बुखार, ब्लड प्रेशर का अचानक गिरना और अंगों पर बुरा असर पड़ने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में समय पर इलाज और लक्षणों की पहचान करना जरूरी है। सीनियर फिजिसियन डॉ.आलोक गोयल ने बताया कि हम डेंगू के गंभीर लक्षणों को कैसे पहचानें।
सीनियर फिजिसियन डॉ.आलोक गोयल ने बताया कि गंभीर डेंगू में ब्लड प्रेशर तेजी से कम हो सकता है, जिससे चक्कर, बेहोशी जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। यह स्थिति गंभीर है और इस स्थिति में तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है।
अगर नाक, मसूड़ों से खून आने लगे या त्वचा पर छोटे-छोटे लाल धब्बे दिखें, तो ये गंभीर डेंगू का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि शरीर में प्लेटलेट्स तेजी से कम हो रहे हैं और खून बहने का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे लक्षण दिखते ही डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में भी साफ लिखा है कि गंभीर डेंगू में ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे शॉक, अंग फेल होना और ज्यादा खून बहने जैसी गंभीर समस्याएँ हो सकती हैं।
डेंगू की गंभीर स्टेज में इम्यूनिटी पॉवर कमजोर हो जाती है। मरीज को थकान, कमजोरी और काम करने में समस्या महसूस होने लगती है। यह संकेत बताते हैं कि अंगों को पूरी तरह से ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल रहा है।
डेंगू के गंभीर स्टेज में मरीज को बार-बार उल्टी आ सकती है और लगातार मतली हो सकती है। इसका मतलब है कि शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स (इलेक्ट्रोलाइट्स) कम हो रहे हैं। अगर डिहाइड्रेशन ज्यादा समय तक रहे, तो शरीर के अंग कमजोर पड़ने लगते हैं।
लगातार और तेज पेट दर्द गंभीर डेंगू का लक्षण है। पेट में लगातार या बढ़ता हुआ दर्द, कभी-कभी अंगों के चारों ओर फैलता है और यह संकेत देता है कि इंफेक्शन गंभीर स्टेज में पहुंच चुका है। इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।