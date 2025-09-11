Early Signs of Blocked Arteries : टीनएजर्स में क्यों बढ़ रहा है हार्ट अटैक रिस्क? जानें कैसे करें जल्दी पहचान

Early Signs of Blocked Arteries : हार्ट डिजीज अब केवल ओल्ड ऐज की ही चिंता का विषय नहीं रह गया है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (The American Heart Association report) की रिपोर्ट बताती है कि खराब लाइफ स्टाइल, बढ़ते मोटापे और आनुवंशिक जोखिमों के कारण टीनएजर्स और युवा लोगों में ब्लॉकेज की समस्या तेजी से बढ़ रही है। धमनियां ब्लड ले जाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन जब ये वसा, कोलेस्ट्रॉल और प्लाक से भर जाती हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन को बाधित करती हैं और हार्ट पर दबाव डालती हैं। टीनएजर्स के लिए अगर लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बिना किसी स्पष्ट कारण के सीने में दर्द, बेहोशी या थकान हार्ट संबंधी शुरुआती समस्याओं का संकेत हो सकते हैं।