Sugar Free Pills Side Effects : शुगर फ्री गोली खा रहे हैं? फिजिशियन से जानें कैसे ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं

Sugar Free Pills Side Effects : डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए चीनी का परहेज करते हैं लेकिन बहुत से लोग चाय या कॉफी में स्वाद के लिए चीनी की जगह शुगर फ्री गोलियां लेते हैं। एक शोध के मुताबिक इस कृत्रिम मिठास से हाइ ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों के साथ कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि शुगर फ्री गोलियां लेने से बचें। सीनियर फिजिशियन, डॉ. सुनील वर्मा से जानते हैं शुगर फ्री गोली खाने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं।