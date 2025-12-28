Winter Vomiting Bug: विंटर वोमिटिंग बग क्या है? सर्दियों में कैसे बिगाड़ रही है पेट और आंतों की सेहत

जब नोरोवायरस शरीर में जाता है, तो यह सीधे छोटी आंत की अंदरूनी परत से चिपक जाता है। वहां यह तेजी से बढ़ता है और सूजन पैदा करता है। इससे आंतों की पानी और नमक सोखने की क्षमता बिगड़ जाती है, नतीजा होता है, पानी जैसे दस्त। पेट में ऐंठन इसलिए होती है क्योंकि आंतें इस वायरस को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। उल्टी शरीर का एक तरह का इमरजेंसी सिस्टम होता है, जिससे पेट वायरस को जल्दी बाहर निकाल देता है। इस पूरी प्रक्रिया में शरीर से बहुत ज्यादा पानी निकल जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है।