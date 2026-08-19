सिगरेट या वेपिंग की लत छोड़ना क्यों होता है मुश्किल? जानें Nicotine Dependence के संकेत

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, निकोटिन एक ऐसा केमिकल है जो तंबाकू के पौधे में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। चाहे आप सिगरेट पीते हों, बीड़ी पीते हों, हुक्का या ई-सिगरेट (Vape) का इस्तेमाल करते हों इन सब के जरिए निकोटिन आपके शरीर में पहुंचता है। जब आप सिगरेट या वेप का कश खींचते हैं, तो निकोटिन कुछ ही सेकंड्स के भीतर आपके फेफड़ों से होते हुए दिमाग तक पहुंच जाता है। दिमाग में पहुंचते ही यह डोपामिन (Dopamine) नाम का केमिकल रिलीज करता है। डोपामिन को फील-गुड केमिकल भी कहते हैं, जिससे आपको तुरंत खुशी, शांति, फोकस और हल्कापन महसूस होता है। समस्या यह है कि निकोटिन का यह असर बहुत थोड़ी देर (कुछ ही मिनटों) के लिए रहता है। जैसे ही इसका असर कम होता है, दिमाग दोबारा उसी खुशी और सुकून को पाने के लिए निकोटिन की मांग करने लगता है। धीरे-धीरे दिमाग को इसकी आदत हो जाती है और इसे ही Nicotine Dependence यानी निकोटिन की लत कहा जाता है।