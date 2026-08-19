Botox करवाने से पहले और बाद में किन बातों का ध्यान रखें, जानें CDC की जरूरी सलाह

बोटॉक्स सही तरीके से और प्रशिक्षित डॉक्टर की देखरेख में करवाया जाए तो आम तौर पर सुरक्षित माना जाता है। फिर भी इसके बाद इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, सूजन या नीला पड़ना, सिरदर्द और आंखों की पलक झुकना जैसी परेशानी हो सकती है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार, अगर इंजेक्शन का असर शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल जाए तो निगलने या सांस लेने में परेशानी, मांसपेशियों में कमजोरी, आंखों से धुंधला या दोहरा दिखाई देना और पलक झुकने जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए।