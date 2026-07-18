बिना तेज दर्द के भी आ सकता है हार्ट अटैक, ACE ने बताए Mini Heart Attack के छिपे संकेत

वेरीवेल हेल्थ के अनुसार, जब हमारे दिल तक खून पहुंचाने वाली नलियों (arteries) में पूरी तरह से नहीं, बल्कि थोड़ा या आधा ब्लॉकेज (partial blockage) आ जाता है, तो दिल के हिस्से में खून का बहाव कम हो जाता है। इसी स्थिति को मिनी हार्ट अटैक या माइल्ड हार्ट अटैक कहते हैं। भले ही यह बड़े हार्ट अटैक जितना भयानक न दिखे, लेकिन यह आपके दिल की मांसपेशियों को नुकसान जरूर पहुंचाता है और यह एक बड़ी चेतावनी है कि भविष्य में बड़ा हार्ट अटैक आ सकता है।