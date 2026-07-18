बिना तेज दर्द के भी आ सकता है हार्ट अटैक, ACE ने बताए Mini Heart Attack के छिपे संकेत

बिना तेज दर्द के भी आ सकता है हार्ट अटैक- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Mini Heart Attack Symptoms: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बिगड़े लाइफस्टाइल के कारण दिल से जुड़ी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। जब भी हम हार्ट अटैक का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सीने में होने वाला तेज और असहनीय दर्द आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार बिना किसी तेज दर्द के भी हार्ट अटैक आ सकता है?
ACE हार्ट एंड वैस्कुलर इंस्टीट्यूट (ACE Heart & Vascular Institute) के अनुसार, इसे मिनी हार्ट अटैक या NSTEMI कहा जाता है। इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं, इसलिए लोग अक्सर इसे गैस, एसिडिटी, थकान या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर जानलेवा साबित हो सकता है। मिनी हार्ट अटैक के इन छिपे हुए संकेतों को समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है।
वेरीवेल हेल्थ के अनुसार, जब हमारे दिल तक खून पहुंचाने वाली नलियों (arteries) में पूरी तरह से नहीं, बल्कि थोड़ा या आधा ब्लॉकेज (partial blockage) आ जाता है, तो दिल के हिस्से में खून का बहाव कम हो जाता है। इसी स्थिति को मिनी हार्ट अटैक या माइल्ड हार्ट अटैक कहते हैं। भले ही यह बड़े हार्ट अटैक जितना भयानक न दिखे, लेकिन यह आपके दिल की मांसपेशियों को नुकसान जरूर पहुंचाता है और यह एक बड़ी चेतावनी है कि भविष्य में बड़ा हार्ट अटैक आ सकता है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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