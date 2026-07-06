CT Scan रिपोर्ट में ये शब्द लिखे हों तो घबराएं नहीं! Mayoclinic से जानिए इन मेडिकल टर्म्स का आसान मतलब

CT Scan Report: सीटी (CT) स्कैन करवाने के बाद जब रिपोर्ट हाथ में आती है, तो कई लोग सबसे पहले उसमें लिखे मेडिकल शब्द पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन घाव (Lesion), गांठ (Nodule), कैल्सीफिकेशन (Calcification), पिंड (Mass) या बिनाइन (Benign) जैसे शब्द देखकर घबराहट होना आम बात है। कई बार लोग रिपोर्ट देखकर ही गंभीर बीमारी का अंदेशा लगा लेते हैं, जबकि हर मेडिकल टर्म का मतलब कैंसर या बड़ी बीमारी नहीं होता।