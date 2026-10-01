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Absence Seizure: बात करते-करते अचानक रुक जाना, एकटक देखना, मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है सीजर

क्या आपका बच्चा पढ़ते या बात करते हुए अचानक शून्य में देखने लगता है? यह सिर्फ ध्यान भटकना नहीं बल्कि Absence Seizure हो सकता है। मेयो और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए इसके कारण और बचाव।
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भारत

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Nidhi Yadav

Oct 01, 2026

staring blankly during absence seizure episode representing brain health awareness

एब्सेंस सीज़र के दौरान मरीज कुछ सेकंड के लिए आसपास की दुनिया से कटकर एकटक देखने लगता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Absence Seizure Cause: कई बार हम देखते हैं कि कोई बच्चा या बड़ा इंसान बात करते-करते या कोई काम करते हुए अचानक कुछ सेकंड के लिए थम जाता है। वह एक ही जगह एकटक (Blank Stare) देखने लगता है, जैसे कि वह किसी अलग ही दुनिया में खो गया हो। जब आप उसे पुकारते हैं, तो वह कोई जवाब नहीं देता और कुछ सेकंड बाद वह फिर से वैसे ही बात या काम करने लगता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। अक्सर लोग इसे दिन में सपने देखना (Daydreaming), ध्यान न देना या आलस मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस में यह सिर्फ ध्यान भटकना नहीं, बल्कि दिमाग से जुड़ी एक खास स्थिति का संकेत हो सकता है। इसे एब्सेंस सीजर (Absence Seizure) कहा जाता है, जिसे पहले 'पेटिट मल सीजर' (Petit Mal Seizure) के नाम से भी जाना जाता था। आइए समझतें कि एब्सेंस सीज़र क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका सही इलाज कैसे संभव है।

एब्सेंस सीजर (Absence Seizure) क्या होता है?

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, जब भी हम मिर्गी या सीजर (दौरे) का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में शरीर का कांपना, गिर जाना या मुंह से झाग आने जैसी तस्वीरें बनती हैं। लेकिन एब्सेंस सीजर बाकी दौरों से बिल्कुल अलग होता है। इसमें इंसान न तो जमीन पर गिरता है और न ही उसके शरीर में कोई तेज झटके लगते हैं। सरल शब्दों में कहें तो, यह दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में आने वाली एक छोटी सी रुकावट (Short Circuit) है। जब दिमाग की नसों में अचानक असंतुलित सिग्नल बहने लगते हैं, तो मरीज का दिमाग कुछ सेकंड के लिए आसपास की दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। यह दौरा आमतौर पर सिर्फ 10 से 20 सेकंड का होता है।

इसके मुख्य लक्षण क्या दिखाई देते हैं?

क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, एब्सेंस सीजर की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह अचानक आता है और अचानक ही खत्म हो जाता है। यह दौरा दिन में 10 से लेकर 100 बार तक भी आ सकता है। इसी वजह से बच्चों की पढ़ाई और ध्यान लगाने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। इसके मुख्य लक्षणों में शामिल हैं;

  • अचानक काम रोक देना।
  • एकटक देखना (Blank Stare)।
  • चेहरे या हाथों में हल्की हलचल।
  • दौरे का पता न चलना।

दिन में सपने देखने (Daydreaming) और इसमें क्या अंतर है?

  • डेड्रीमिंग (Daydreaming)- जब बच्चा दिन में सपने देख रहा हो या खोया हुआ हो, तो अगर आप उसका कंधा छुएंगे या जोर से उसका नाम लेंगे, तो वह तुरंत आपकी तरफ देखने लगेगा।
  • एब्सेंस सीजर (Absence Seizure)- इसमें आप बच्चे को कितना भी पुकारें, हिलाएं या छू लें, वह कोई जवाब नहीं देगा। दौरा खत्म होने पर ही वह सामान्य होगा।

यह समस्या क्यों होती है?

मेयो क्लिनिक के मेडिकल रिसर्च के अनुसार, एब्सेंस सीजर होने की मुख्य वजह दिमाग की कोशिकाओं (Neurons) के बीच बहने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नलों का असंतुलित होना है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हो सकते हैं;

  • आनुवंशिक कारण (Genetics)।
  • ज्यादा 4 से 14 साल के बच्चों में।

इसका इलाज कैसे किया जाता है?

अच्छी बात यह है कि सही समय पर पहचान होने पर एब्सेंस सीजर का इलाज बहुत आसान और असरदार है, डॉक्टर मरीज को दौरे रोकने की खास दवाएं देते हैं। ज्यादातर बच्चों में इन दवाओं से दौरे पूरी तरह बंद हो जाते हैं। थकावट और नींद की कमी से सीज़र आने का खतरा बढ़ता है, इसलिए बच्चे को पूरी नींद लेने दें।

माता-पिता और शिक्षकों को क्या करना चाहिए?

यदि आपके बच्चे या आसपास किसी में यह लक्षण दिखें, तो घबराएं नहीं। बच्चे को डांटने या आलसी समझने के बजाय किसी न्यूरोलॉजिस्ट (Neurologist) या पीडियाट्रिशियन (बाल रोग विशेषज्ञ) को दिखाएं। स्कूल के शिक्षकों को भी इस स्थिति के बारे में बताएं ताकि वे क्लास में बच्चे के इस व्यवहार को सही से समझ सकें और उसे डॉक्टर तक पहुंचाने में मदद कर सकें। सही इलाज से बच्चा बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकता है।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Updated on:

01 Oct 2026 10:59 am

Published on:

01 Oct 2026 10:59 am

Hindi News / Health / Absence Seizure: बात करते-करते अचानक रुक जाना, एकटक देखना, मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है सीजर

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