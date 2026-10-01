Absence Seizure: बात करते-करते अचानक रुक जाना, एकटक देखना, मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है सीजर

Absence Seizure Cause: कई बार हम देखते हैं कि कोई बच्चा या बड़ा इंसान बात करते-करते या कोई काम करते हुए अचानक कुछ सेकंड के लिए थम जाता है। वह एक ही जगह एकटक (Blank Stare) देखने लगता है, जैसे कि वह किसी अलग ही दुनिया में खो गया हो। जब आप उसे पुकारते हैं, तो वह कोई जवाब नहीं देता और कुछ सेकंड बाद वह फिर से वैसे ही बात या काम करने लगता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। अक्सर लोग इसे दिन में सपने देखना (Daydreaming), ध्यान न देना या आलस मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस में यह सिर्फ ध्यान भटकना नहीं, बल्कि दिमाग से जुड़ी एक खास स्थिति का संकेत हो सकता है। इसे एब्सेंस सीजर (Absence Seizure) कहा जाता है, जिसे पहले 'पेटिट मल सीजर' (Petit Mal Seizure) के नाम से भी जाना जाता था। आइए समझतें कि एब्सेंस सीज़र क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका सही इलाज कैसे संभव है।