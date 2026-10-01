Gas Pain vs Heart Attack: सीने में दर्द साधारण गैस का है या हार्ट अटैक का संकेत? AHA से समझें दोनों का अंतर, लक्षण और जरूरी जांच

Gas Pain vs Heart Attack: सीने में दर्द या भारीपन महसूस होते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं। मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या यह दिल का दौरा (हार्ट अटैक) है या फिर पेट में बनी गैस का असर? क्लीवलैंड क्लिनिकके अनुसार, दोनों ही स्थितियों में सीने के आसपास तकलीफ हो सकती है, इसलिए कई बार लोग गैस का दर्द समझकर गंभीर स्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर मामूली एसिडिटी को देखकर घबरा जाते हैं। इस फर्क को समझना सेहत के लिहाज से बेहद जरूरी है। पेट में बनी गैस कई बार छाती की ओर दबाव बनाती है, जिससे बाएं हिस्से या सीने के ऊपरी भाग में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। हालांकि, गैस का दर्द और हार्ट अटैक के लक्षणों में साफ अंतर होता है जिन्हें पहचानना काफी आसान है।