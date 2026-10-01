कंघी करते ही हाथ में आ रहे हैं ढेर सारे बाल? जानें Alopecia के कारण: Mayo Clinic

Alopecia Symptoms: सुबह उठकर जब आप कंघी करते हैं और कंघी में ढेर सारे टूटे हुए बाल फंसे देखते हैं, तो दिल में एक अनजाना डर बैठ जाता है। शुरुआत में लगता है कि शायद शैम्पू बदलने या मौसम के असर से ऐसा हो रहा है। लेकिन जब धीरे-धीरे सिर के बीच का हिस्सा या माथे के पास के बाल पतले होने लगते हैं, तब समझ आता है कि यह समस्या केवल बाल झड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गंजेपन (Baldness या Alopecia) की ओर इशारा कर रही है। आमतौर पर हर इंसान के रोजाना 50 से 100 बाल झड़ना बिल्कुल सामान्य माना जाता है, क्योंकि उनकी जगह नए बाल आ जाते हैं। लेकिन जब बाल झड़ने की रफ्तार नए बाल उगने की प्रक्रिया से तेज हो जाती है, तो सिर पर खालीपन नजर आने लगता है। आइए जानते हैं कि गंजापन क्यों होता है, इसके पीछे क्या मुख्य कारण हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है।