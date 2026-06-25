Nirjala Ekadashi Health Tips: आज एकादशी का व्रत रख रहे हैं? NIDDK के मुताबिक डायबिटीज मरीज ऐसे रखें उपवास

Nirjala Ekadashi Fast Rules: आज एकादशी है (Nirjala Ekadashi 2026) और देशभर में लाखों लोग श्रद्धा के साथ व्रत रख रहे हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है, तो व्रत रखने से पहले मन में कई सवाल आ सकते हैं। क्या पूरे दिन उपवास रखने से शुगर बहुत कम हो सकती है? क्या दवाएं सामान्य तरीके से लेनी चाहिए? और सबसे जरूरी, क्या डायबिटीज मरीजों के लिए व्रत सुरक्षित है?