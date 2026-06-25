Nirjala Ekadashi Health Tips: आज एकादशी का व्रत रख रहे हैं? NIDDK के मुताबिक डायबिटीज मरीज ऐसे रखें उपवास

एकादशी व्रत के दौरान ब्लड शुगर चेक करता हुआ डायबिटीज मरीज (photo- freepik)
Nirjala Ekadashi Fast Rules: आज एकादशी है (Nirjala Ekadashi 2026) और देशभर में लाखों लोग श्रद्धा के साथ व्रत रख रहे हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है, तो व्रत रखने से पहले मन में कई सवाल आ सकते हैं। क्या पूरे दिन उपवास रखने से शुगर बहुत कम हो सकती है? क्या दवाएं सामान्य तरीके से लेनी चाहिए? और सबसे जरूरी, क्या डायबिटीज मरीजों के लिए व्रत सुरक्षित है?
अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज (NIDDK), Cleveland Clinic और Diabetes UK के अनुसार, डायबिटीज के मरीज व्रत रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। सही योजना के बिना उपवास करने से लो ब्लड शुगर (हाइपोग्लाइसीमिया), हाई ब्लड शुगर (हाइपरग्लाइसीमिया) और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है।
NIDDK के अनुसार, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी डायबिटीज कितनी नियंत्रित है, आप कौन-सी दवाएं ले रहे हैं और आपकी सेहत की वर्तमान स्थिति कैसी है। यदि आपकी शुगर अक्सर बहुत कम या बहुत ज्यादा रहती है, हाल ही में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है या आप इंसुलिन पर हैं, तो व्रत शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
कई डायबिटीज की दवाएं और इंसुलिन शरीर में शुगर के स्तर को कम करती हैं। जब लंबे समय तक खाना नहीं खाया जाता, तो कुछ लोगों में ब्लड शुगर खतरनाक स्तर तक गिर सकती है। Cleveland Clinic के विशेषज्ञों के अनुसार, व्रत से पहले डॉक्टर आपकी दवाओं की मात्रा और समय में बदलाव की सलाह दे सकते हैं ताकि शुगर सुरक्षित स्तर पर बनी रहे।
बहुत से लोग मानते हैं कि व्रत के दौरान शुगर जांचने से व्रत टूट जाता है, लेकिन Diabetes UK के अनुसार यह सही नहीं है। यदि आपको डायबिटीज है, तो व्रत के दौरान समय-समय पर ब्लड शुगर की जांच करना जरूरी है। इससे आपको पता चलता रहेगा कि शुगर सुरक्षित स्तर पर है या नहीं।
NIDDK के अनुसार यदि व्रत के दौरान ये लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत शुगर जांचें और जरूरत पड़ने पर व्रत तोड़ दें:
लंबे समय तक भूखे रहने के बाद एक साथ बहुत ज्यादा मीठा या तला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत खोलते समय:
इससे ब्लड शुगर में अचानक उछाल आने का खतरा कम होता है।
Cleveland Clinic के अनुसार, व्रत के दौरान शरीर में पानी की कमी होना भी एक बड़ी समस्या बन सकती है। यदि आपका व्रत पानी पीने की अनुमति देता है, तो पर्याप्त मात्रा में पानी लेते रहें। व्रत शुरू करने से पहले और व्रत खोलने के बाद भी शरीर को अच्छी तरह हाइड्रेट रखें।
NIDDK और Diabetes UK के अनुसार कुछ लोगों में व्रत का जोखिम ज्यादा हो सकता है:
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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