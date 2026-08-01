शरीर में कंपन और धीमी चाल हो सकती है Parkinson’s Disease की शुरुआत, WHO, Mayo Clinic और Cleveland Clinic से जानें कारण

Parkinson’s Disease Symptoms: उम्र बढ़ने के साथ शरीर में थोड़ी थकावट या कमजोरी आना आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोगों के हाथ-पैर अचानक कांपने लगते हैं या उन्हें चलने में दिक्कत होने लगती है? अक्सर लोग इसे बढ़ती उम्र की सामान्य कमजोरी समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन यह पार्किंसंस बीमारी (Parkinson's Disease) की शुरुआत हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की मानें तो पार्किंसंस दिमाग और तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) से जुड़ी बीमारी है, जो धीरे-धीरे शरीर पर अपना असर दिखाती है। आइए जानते हैं कि यह बीमारी क्यों होती है और इसके क्या-क्या शुरुआती लक्षण हैं।