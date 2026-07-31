Jogger’s Nipple: दौड़ने या वर्कआउट के बाद निप्पल में जलन या दर्द? Cleveland Clinic से जानें कारण और बचाव

Jogger's Nipple क्या होता है?(representative image)image credit chatgpt
Jogger's Nipple Symptoms: फिट रहने के लिए दौड़ने या वर्कआउट करने वाले कई लोगों को कभी-कभी निप्पल में जलन, दर्द या खून आने जैसी समस्या हो सकती है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस स्थिति को जॉगर्स निप्पल (Jogger's Nipple) या रनर्स निप्पल कहा जाता है। यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन शुरुआत में इस पर ध्यान न देने से परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जॉगर्स निप्पल क्या होता है, इसके पीछे क्या वजह है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
जॉगर्स निप्पल तब होता है, जब दौड़ने या अन्य हाई-इम्पैक्ट एक्सरसाइज के दौरान कपड़े बार-बार निप्पल से रगड़ खाते हैं। लंबे समय तक होने वाली यह रगड़ त्वचा को लाल, संवेदनशील और दर्दनाक बना सकती है। गंभीर मामलों में त्वचा फट सकती है और खून भी आ सकता है।
Cleveland Clinic के अनुसार, यह समस्या किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन इसका जोखिम इन लोगों में अधिक रहता है-
कुछ आसान सावधानियां अपनाकर इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है।
जॉगर्स निप्पल होने पर सबसे पहले प्रभावित हिस्से को हल्के साबुन और गुनगुने पानी से साफ करें। इसके बाद साफ तौलिये से धीरे-धीरे सुखाएं और कुछ दिनों तक ढीले कपड़े पहनें, ताकि दोबारा रगड़ न लगे। लेकिन अगर निप्पल से लगातार खून आ रहा हो, घाव में मवाद, सूजन या संक्रमण के लक्षण दिखाई दें, दर्द कई दिनों तक बना रहे या घरेलू देखभाल के बावजूद त्वचा ठीक न हो, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से है। यह डॉक्टर की सलाह, जांच या उपचार का विकल्प नहीं है। यदि आपको लगातार दर्द, खून आना या संक्रमण जैसे लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें।
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