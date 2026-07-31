Jogger’s Nipple: दौड़ने या वर्कआउट के बाद निप्पल में जलन या दर्द? Cleveland Clinic से जानें कारण और बचाव

Jogger's Nipple Symptoms: फिट रहने के लिए दौड़ने या वर्कआउट करने वाले कई लोगों को कभी-कभी निप्पल में जलन, दर्द या खून आने जैसी समस्या हो सकती है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस स्थिति को जॉगर्स निप्पल (Jogger's Nipple) या रनर्स निप्पल कहा जाता है। यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन शुरुआत में इस पर ध्यान न देने से परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जॉगर्स निप्पल क्या होता है, इसके पीछे क्या वजह है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।