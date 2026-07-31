खसरे को न करें हल्के में, तेज बुखार और लाल चकत्ते हो सकते हैं Measles के संकेत, WHO और CDC से जानें इसके 6 बड़े लक्षण

Measles Symptoms: आजकल जब बीमारियां इतनी तेजी से फैल रही हैं, तो बच्चों और बड़ों की सेहत की चिंता होना लाजमी है। इन्हीं में से एक बीमारी है खसरा (Measles)। अक्सर लोग खसरे को बच्चों के शरीर पर निकलने वाले आम लाल दाने या स्किन की कोई मामूली समस्या समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कहना है कि खसरा कोई हल्की-फुल्की समस्या नहीं है। अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए, तो यह बीमारी काफी गंभीर और जानलेवा रूप भी ले सकती है। खसरे के लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय रहते इसके लक्षणों को पहचानना और डॉक्टर को दिखाना ही इससे बचने का सबसे सही तरीका है। आइए समझते हैं कि खसरा क्या है, यह कैसे फैलता है और इसके मुख्य लक्षण क्या-क्या हैं।