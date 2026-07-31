31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

खसरे को न करें हल्के में, तेज बुखार और लाल चकत्ते हो सकते हैं Measles के संकेत, WHO और CDC से जानें इसके 6 बड़े लक्षण

Measles Symptoms Hindi: खसरा (Measles) सिर्फ आम लाल दाने नहीं, बल्कि एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। जानिए WHO और CDC के मुताबिक खसरे के 6 बड़े लक्षण और कारण।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jul 31, 2026

Measles symptoms in Hindi ,What is Measles disease,Measles rash early signs,

चेहरे से शुरू होकर पूरे शरीर पर फैलने वाले लाल दाने (रैश) और अचानक तेज बुखार आना खसरे के लक्षण हो सकते हैं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Measles Symptoms: आजकल जब बीमारियां इतनी तेजी से फैल रही हैं, तो बच्चों और बड़ों की सेहत की चिंता होना लाजमी है। इन्हीं में से एक बीमारी है खसरा (Measles)। अक्सर लोग खसरे को बच्चों के शरीर पर निकलने वाले आम लाल दाने या स्किन की कोई मामूली समस्या समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कहना है कि खसरा कोई हल्की-फुल्की समस्या नहीं है। अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए, तो यह बीमारी काफी गंभीर और जानलेवा रूप भी ले सकती है। खसरे के लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय रहते इसके लक्षणों को पहचानना और डॉक्टर को दिखाना ही इससे बचने का सबसे सही तरीका है। आइए समझते हैं कि खसरा क्या है, यह कैसे फैलता है और इसके मुख्य लक्षण क्या-क्या हैं।

खसरा (Measles) क्या है और यह फैलते कैसे है?

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, खसरा एक वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है, जो मुख्य रूप से हमारी सांस की नली और फेफड़ों पर असर डालता है। यह बीमारी बहुत ही तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। जब कोई खसरा पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता है या बात करता है, तो उसके मुंह और नाक से निकलने वाली बारीक बूंदें हवा में घुल जाती हैं। अगर कोई दूसरा इंसान या बच्चा उसी हवा में सांस लेता है, तो यह वायरस उसके शरीर में चला जाता है। यही वजह है कि स्कूलों, पार्कों या भीड़भाड़ वाली जगहों पर बच्चे बहुत जल्दी इसकी चपेट में आ जाते हैं।

खसरे के 6 बड़े लक्षण: जिन्हें भूलकर भी न करें इग्नोर

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, खसरा होने पर शरीर में ये 6 बड़े बदलाव और निशान दिखाई देते हैं;

  • चेहरे से शुरू होकर पूरे शरीर पर फैलने वाले लाल दाने (रैश)।
  • अचानक तेज बुखार आना।
  • लगातार नाक बहना।
  • आंखें लाल होना और पानी बहना।
  • गालों के अंदर छोटे सफेद धब्बे बनना।
  • खांसी होना।

खसरे से क्या-क्या दिक्कतें बढ़ सकती हैं?

अमेरिका की स्वास्थ्य संस्था CDC का कहना है कि खसरा सिर्फ बुखार या दानों तक सीमित नहीं रहता। अगर सही समय पर इसका ध्यान न रखा जाए, तो यह शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर छोटे बच्चों और कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों में खसरे की वजह से निमोनिया (फेफड़ों का इन्फेक्शन), कान में गंभीर इन्फेक्शन, शरीर में पानी की भारी कमी (डिहाइड्रेशन) और दिमागी बुखार जैसी खतरनाक समस्याएं हो सकती हैं।

खसरे का शक हो तो तुरंत क्या करें?

  • बिना देर किए डॉक्टर को दिखाएं।
  • मरीज को थोड़ा अलग रखें।
  • पानी और तरल चीजें ज्यादा दें।
  • कमरे में बहुत तेज रोशनी न रखें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

बार-बार थकान, जोड़ों में दर्द और त्वचा पर रैश? Lupus Foundation के मुताबिक ये SLE के संकेत हो सकते हैं

ये भी पढ़ें
SLE disease symptoms ,What is Lupus disease,Autoimmune disease symptoms,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

31 Jul 2026 01:30 pm

Hindi News / Health / खसरे को न करें हल्के में, तेज बुखार और लाल चकत्ते हो सकते हैं Measles के संकेत, WHO और CDC से जानें इसके 6 बड़े लक्षण

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Varicose Veins VS Deep Vein Thrombosis: पैरों की उभरी नसों को न समझें मामूली, वैरिकोज वेन्स और DVT एक जैसे नहीं, हेल्थलाइन से समझें अंतर

Varicose veins vs DVT (Primary Keyword),Deep vein thrombosis symptoms,Difference between Varicose veins and DVT,
स्वास्थ्य

बार-बार थकान, जोड़ों में दर्द और त्वचा पर रैश? Lupus Foundation के मुताबिक ये SLE के संकेत हो सकते हैं

SLE disease symptoms ,What is Lupus disease,Autoimmune disease symptoms,
स्वास्थ्य

Jogger’s Nipple: दौड़ने या वर्कआउट के बाद निप्पल में जलन या दर्द? Cleveland Clinic से जानें कारण और बचाव

Runner's Nipple, Nipple Chafing
स्वास्थ्य

Melanoma Symptoms: तिल पर कब है ध्यान देने की जरूरत? Cleveland Clinic और NHS से जानें किन लक्षणों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज

Skin Cancer Symptoms, Warning Signs Of Melanoma
स्वास्थ्य

Gangrene के शुरुआती संकेतों को कैसे पहचानें? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें बचाव के उपाय

early signs of gangrene,what causes gangrene in toes,gangrene symptoms and treatment,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.