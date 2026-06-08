FIFA World Cup 2026 से पहले स्वास्थ्य विशेषज्ञ अलर्ट, हंतावायरस, खसरा और इबोला को रोकने के लिए बनाई गई खास रणनीति

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल, पर्दे के पीछे की जा रही यह सारी तैयारी इसी लिए है ताकि खिलाड़ी, दर्शक और स्थानीय लोग सुरक्षित माहौल में टूर्नामेंट का आनंद ले सकें। समय पर निगरानी, मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था और शुरुआती चेतावनी प्रणाली किसी भी संभावित संक्रमण को बड़े संकट में बदलने से रोक सकती है। यही वजह है कि FIFA World Cup 2026 में खेल के साथ-साथ स्वास्थ्य सुरक्षा भी एक बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है।