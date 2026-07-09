Septic Shock: बुखार के बाद अगर दिखें ये 5 संकेत, तो हो सकता है सेप्टिक शॉक, एनसीबीआइ और मेयो क्लिनिक से जानें

Septic Shock Symptoms: हम सबको कभी न कभी तेज बुखार आता है, और हम पेरासिटामोल खाकर आराम करने लगते हैं। ज्यादातर मामलों में बुखार ठीक भी हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी किसी गंभीर इंफेक्शन (संक्रमण) की वजह से शरीर में एक ऐसी स्थिति बन जाती है जो जानलेवा हो सकती है? मेडिकल की दुनिया में इसे सेप्टिक शॉक (Septic Shock) कहते हैं। एनसीबीआइ और मेयो क्लिनिक के अनुसार, यह तब होता है जब शरीर का इंफेक्शन इतना बढ़ जाता है कि ब्लड प्रेशर एकदम से गिर जाता है। आइए समझते हैं कि बुखार के बाद वो कौन से 5 बड़े इशारे हैं, जिन्हें देखते ही तुरंत अस्पताल भागना चाहिए।