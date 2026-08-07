Cold Sores: क्या आपके होठों पर बाहर की तरफ बार-बार निकलते हैं छाले? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कोल्ड सोर के कारण और लक्षण

Cold Sores Symptoms: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी होंठ के किनारे या आसपास अचानक से छोटे-छोटे पानी भरे दाने निकल आते हैं? ये दाने दिखने में तो खराब लगते ही हैं, लेकिन इनमें दर्द और जलन भी बहुत होती है। इनको कोल्ड सोर (Cold Sores) या फीवर ब्लिस्टर कहा जाता है। मेयो क्लिनिक के अनुसार, यह एक आम वायरस की वजह से होता है। इसमें होंठों के आसपास छोटे-छोटे पानी भरे दाने (फफोले) निकल आते हैं, जो अक्सर एक साथ गुच्छे में होते हैं। 2-3 दिन बाद ये दाने फूट जाते हैं और इनमें से हल्का पानी बहने लगता है। इसके बाद घाव पर एक सूखी पपड़ी बन जाती है, जो कुछ दिनों तक रहती है। अच्छी बात यह है कि 2 से 3 हफ्ते में ये छाले खुद-ब-खुद पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और होंठ पर इसका कोई दाग या निशान नहीं छोड़ते। आइए जानते हैं कि इसके कारण और लक्षण क्या होते हैं?