पेट के निचले हिस्से में दर्द को न लें हल्का, जॉन हॉपकिन्स मेडिसिन से जानिए कब जरूरी हो जाती है Appendectomy सर्जरी और कितने तरीके से होती है

Appendectomy Hindi: अगर पेट के निचले दाएं हिस्से में अचानक ऐसा दर्द उठे जो उठने-बैठने या खांसने पर भी और तेज हो जाए, तो इसे सामान्य गैस का दर्द समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जॉन हॉपकिन्स के मुताबिक, यह अपेंडिसाइटिस (Appendicitis) यानी अपेंडिक्स में इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। अपेंडिक्स हमारी आंत से जुड़ी एक छोटी सी थैलनुमा नलकी होती है। जब इसमें सूजन या इन्फेक्शन आ जाता है, तो डॉक्टर इसे जल्द से जल्द सर्जरी के जरिए बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को मेडिकल भाषा में अपेंडेक्टमी (Appendectomy) कहा जाता है। आइए समझते हैं कि यह सर्जरी कैसे होती है, क्यों जरूरी है और इसके बाद मरीज को कैसे देखभाल करनी चाहिए।