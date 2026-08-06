6 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

पेट के निचले हिस्से में दर्द को न लें हल्का, जॉन हॉपकिन्स मेडिसिन से जानिए कब जरूरी हो जाती है Appendectomy सर्जरी और कितने तरीके से होती है

Appendectomy Cause: पेट के निचले हिस्से में अचानक तेज दर्द? यह अपेंडिक्स हो सकता है! जॉन हॉपकिन्स मेडिसिन और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए अपेंडिक्स सर्जरी (Appendectomy) कैसे होती है, ये कब कि जाती है और कितने तरीके से होती है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Aug 06, 2026

appendectomy procedure,appendicitis symptoms,laparoscopic appendectomy,

पेट के निचले हिस्से में दर्द अपेंडिक्स हो सकता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Appendectomy Hindi: अगर पेट के निचले दाएं हिस्से में अचानक ऐसा दर्द उठे जो उठने-बैठने या खांसने पर भी और तेज हो जाए, तो इसे सामान्य गैस का दर्द समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जॉन हॉपकिन्स के मुताबिक, यह अपेंडिसाइटिस (Appendicitis) यानी अपेंडिक्स में इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। अपेंडिक्स हमारी आंत से जुड़ी एक छोटी सी थैलनुमा नलकी होती है। जब इसमें सूजन या इन्फेक्शन आ जाता है, तो डॉक्टर इसे जल्द से जल्द सर्जरी के जरिए बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को मेडिकल भाषा में अपेंडेक्टमी (Appendectomy) कहा जाता है। आइए समझते हैं कि यह सर्जरी कैसे होती है, क्यों जरूरी है और इसके बाद मरीज को कैसे देखभाल करनी चाहिए।

अपेंडिक्स का दर्द उठने पर Appendectomy क्यों जरूरी हो जाती है?

जब अपेंडिक्स की नली में रुकावट आती है, तो उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और सूजन आ जाती है। अगर सही समय पर इसे शरीर से बाहर न निकाला जाए, तो यह पेट के अंदर ही फट (Rupture) सकती है। अपेंडिक्स फटने से पूरे पेट में खतरनाक इन्फेक्शन फैल सकता है, जिसे मेडिकल भाषा में पेरिटोनिटिस (Peritonitis) कहते हैं। इसीलिए डॉक्टर अपेंडिसाइटिस का पता चलते ही इसे जल्द से जल्द निकालने की सलाह देते हैं ताकि किसी बड़े खतरे से बचा जा सके।

अपेंडेक्टमी (Appendectomy) इन दो तरीकों से होती है

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, दोनों ही तरीकों की सफलता दर 95% से अधिक है। डॉक्टर मरीज की हालत देखकर दो तरीकों में से एक तरीका चुनते हैं;

1. दूरबीन वाली सर्जरी (Laparoscopic Appendectomy)- आजकल ज्यादातर मामलों में यही तरीका अपनाया जाता है। इसमें पेट पर बड़े कट लगाने के बजाय 1 से 3 बहुत छोटे-छोटे छेद किए जाते हैं। एक छेद के जरिए छोटा सा कैमरा (लैप्रोस्कोप) अंदर डाला जाता है और स्क्रीन पर देखकर छोटे औजारों की मदद से अपेंडिक्स निकाल लिया जाता है। इसमें दर्द कम होता है, घाव जल्दी भरता है और मरीज को अस्पताल से बहुत जल्दी छुट्टी मिल जाती है।

2. खुली सर्जरी (Open Appendectomy)- अगर मरीज का अपेंडिक्स पहले ही फट चुका हो या पेट में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया हो, तो डॉक्टर पेट के निचले दाएं हिस्से में 2 से 4 इंच का कट लगाकर सर्जरी करते हैं। इससे पूरे पेट की अच्छी तरह से सफाई की जा सकती है।

ऑपरेशन के बाद रिकवरी और ध्यान रखने योग्य बातें

अपेंडिक्स निकलने के बाद ज्यादातर लोग कुछ ही दिनों में एकदम नॉर्मल महसूस करने लगते हैं। फिर भी जल्दी ठीक होने के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है;

  • कम से कम 2 से 4 हफ्ते तक भारी चीजें उठाने, तेजी से सीढ़ियां चढ़ने से बचें।
  • शुरुआत में हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं।
  • जहां कट लगा है, उस जगह को सूखा और साफ रखें।
  • बिस्तर पर पड़े रहने के बजाय घर के अंदर ही थोड़ा-बहुत टहलना शुरू करें।

डॉक्टर से तुरंत संपर्क कब करें?

वैसे तो यह एक बहुत ही सेफ ऑपरेशन है, लेकिन अगर डिस्चार्ज होने के बाद मरीज को नीचे दिए गए लक्षण दिखें तो बिना देर किए डॉक्टर को दिखाना चाहिए;

  • 100°F या उससे तेज बुखार आना।
  • पेट का दर्द घटने के बजाय लगातार बढ़ता जाना।
  • जहां टांके लगे हैं वहां से मवाद (पीप) आना या बहुत ज्यादा लालिमा और सूजन दिखना।
  • बार-बार उल्टी होना या पेट बहुत ज्यादा फूल जाना।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Stomach Ulcer: पेट में बार-बार जलन और दर्द को न करें नजरअंदाज, एनएचएस ने बताया पेट का अल्सर हो सकता है वजह

ये भी पढ़ें
stomach ulcer symptoms,gastric ulcer causes,stomach burning pain,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

06 Aug 2026 01:41 pm

Published on:

06 Aug 2026 01:40 pm

Hindi News / Health / पेट के निचले हिस्से में दर्द को न लें हल्का, जॉन हॉपकिन्स मेडिसिन से जानिए कब जरूरी हो जाती है Appendectomy सर्जरी और कितने तरीके से होती है

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Signs of Kidney Disease: बार-बार थकान, पैरों में सूजन और झागदार पेशाब? नेशनल किडनी फाउंडेशन ने बताए किडनी रोग के 8 संकेत

kidney disease symptoms, chronic kidney disease, sign of kidney disease
स्वास्थ्य

Stomach Ulcer: पेट में बार-बार जलन और दर्द को न करें नजरअंदाज, एनएचएस ने बताया पेट का अल्सर हो सकता है वजह

stomach ulcer symptoms,gastric ulcer causes,stomach burning pain,
स्वास्थ्य

Hand Sensations: हाथों में झनझनाहट, जलन, ठंडापन या करंट जैसा एहसास, हर लक्षण किस बीमारी की ओर इशारा करता है?

Tingling, Tingling Causes
स्वास्थ्य

Intertrigo Skin Disease: त्वचा पर रगड़ से होता है, Cleveland Clinic और NCBI से जानें लक्षण

Intertrigo Treatment, Intertrigo Prevention
स्वास्थ्य

सर्दी-जुकाम, बुखार में एक्सरसाइज कब नहीं करना चाहिए? जानिए क्या है Mayo Clinic और Cleveland Clinic की सलाह

Exercise While Sick, Workout During Cold And Fever
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.