Signs of Kidney Disease: बार-बार थकान, पैरों में सूजन और झागदार पेशाब? नेशनल किडनी फाउंडेशन ने बताए किडनी रोग के 8 संकेत

Signs of Kidney Disease Hindi: क्या आपको थोड़ा सा काम करते ही बहुत ज्यादा थकान लगने लगती है? या फिर सुबह सोकर उठते हैं तो आंखों के नीचे सूजन और शाम होते-होते पैरों में भारीपन आ जाता है? अगर ऐसा हो रहा है, तो इसे सिर्फ काम की थकान या मौसम का असर मानकर टालने की गलती मत कीजिए। नेशनल किडनी फाउंडेशन (National Kidney Foundation) का कहना है कि हमारी किडनी बहुत ही चुपचाप काम करती है। जब इसमें कोई खराबी आने लगती है, तो शुरुआत में ज्यादा तेज दर्द नहीं होता। लेकिन हमारा शरीर छोटे-छोटे इशारों से बताने लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। आइए जानते हैं किडनी की बीमारी होने से पहले शरीर कौनसे 8 बड़े इशारे देता है, जिन्हें समय पर पहचानना बहुत जरूरी है।