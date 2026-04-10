Gluten Intolerance Symptoms: रोटी खाते ही फूलने लगता है पेट? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इस गंभीर बीमारी को नजरअंदाज

डॉक्टर साफ कहते हैं कि बिना जांच के ग्लूटेन फ्री डाइट शुरू करना सही नहीं है। डॉक्टर पाटिल के मुताबिक, अगर आप पहले ही ग्लूटेन छोड़ देते हैं, तो सही टेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टरबताते हैं कि पहले ब्लड टेस्ट और जरूरत पड़े तो एंडोस्कोपी से सीलिएक डिजीज और एलर्जी को बाहर किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर की निगरानी में डाइट प्लान बनाया जाता है।