Gluten Intolerance Symptoms: रोटी खाते ही फूलने लगता है पेट? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इस गंभीर बीमारी को नजरअंदाज

Gluten Intolerance Symptoms (Photo- gemini ai)
Gluten Intolerance Symptoms: आजकल बहुत से लोग पेट में सूजन (ब्लोटिंग), गैस, दर्द या बार-बार कब्ज और दस्त जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। अक्सर लोग खुद ही समझ लेते हैं कि उन्हें ग्लूटेन से एलर्जी है और बिना डॉक्टर से पूछे डाइट बदल लेते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा करना सही नहीं है।
गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. साईप्रसाद लाड बताते हैं कि कई बार ये लक्षण Non-Celiac Gluten Sensitivity (NCGS) की वजह से हो सकते हैं, जिसे लोग आम भाषा में ग्लूटेन इंटॉलरेंस कहते हैं।
ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है। डॉक्टर लाड के अनुसार, कुछ लोगों को ग्लूटेन खाने के बाद पेट में दर्द, सूजन और पाचन की दिक्कतें होने लगती हैं।
गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट विक्रम उत्तम पाटिल बताते हैं कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस और Celiac disease अलग-अलग चीजें हैं। Celiac disease में शरीर का इम्यून सिस्टम आंतों को नुकसान पहुंचाता है। Gluten intolerance (NCGS) में आंतों को स्थायी नुकसान नहीं होता, लेकिन परेशानी जरूर होती है। इसके अलावा एक तीसरी स्थिति wheat allergy भी होती है, जिसमें तुरंत एलर्जी जैसे लक्षण दिख सकते हैं।
डॉक्टर पाटिल के अनुसार, ग्लूटेन इंटॉलरेंस में आंतों में हल्की सूजन हो सकती है, जिससे गैस और पेट फूलना, खाना ठीक से न पचना, बार-बार कब्ज या दस्त, खाने के बाद भारीपन हो सकता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि खाना पूरा पचा ही नहीं।
डॉक्टर साफ कहते हैं कि बिना जांच के ग्लूटेन फ्री डाइट शुरू करना सही नहीं है। डॉक्टर पाटिल के मुताबिक, अगर आप पहले ही ग्लूटेन छोड़ देते हैं, तो सही टेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टरबताते हैं कि पहले ब्लड टेस्ट और जरूरत पड़े तो एंडोस्कोपी से सीलिएक डिजीज और एलर्जी को बाहर किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर की निगरानी में डाइट प्लान बनाया जाता है।
अगर आपको लंबे समय से पेट की दिक्कतें हो रही हैं, तो इसे हल्के में न लें। डॉक्टर के अनुसार, सही समय पर जांच और इलाज से आप अपनी गट हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं।
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