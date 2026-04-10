Processed Meat Cancer Risk: क्या रोज प्रोसेस्ड मीट खाने से होता है कोलोन कैंसर? एक्सपर्ट ने किया खुलासा

Processed Meat Cancer Risk: सॉसेज, स्मोक्ड बेकन, सलामी या मीटबॉल ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन ये सभी प्रोसेस्ड मीट की कैटेगरी में आते हैं, यानी ऐसे मांस जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नमक, केमिकल या स्मोकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इन्हें रोज खाने से कैंसर होना तय है? इस पर यूके के सर्जन Dr Karan Rajan ने आसान भाषा में समझाया है।