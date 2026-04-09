Asymptomatic cancer : जब शरीर में बिना लक्षणों के पलती है मौत! ये 5 कैंसर शरीर में छिपकर करते हैं वार

The Lancet Oncology के अनुसार एसिम्पटोमैटिक का मतलब है, बिना लक्षणों वाला। यह कैंसर की वह अवस्था है जिसमें शरीर के अंदर कैंसर की कोशिकाएं (Cells) विकसित हो रही होती हैं और ट्यूमर बढ़ रहा होता है, लेकिन मरीज को बाहर से कोई दर्द, बुखार, गांठ या कमजोरी महसूस नहीं होती। अक्सर मरीज खुद को पूरी तरह फिट महसूस करता है, जैसा कि फ्रांस की डॉक्टर ऐनी-लॉर बेर्टाड के मामले में हुआ। ऐसे कैंसर का पता आमतौर पर तब चलता है जब व्यक्ति किसी दूसरी बीमारी के लिए स्कैन (CT Scan/MRI) करवाता है या रूटीन हैल्थ चेकअप कराता है।