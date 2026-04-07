Cancer Cause: बेडरूम में रखी ये 5 चीजें बढ़ा सकती हैं कैंसर का खतरा!

बैडरूम में हम जो गद्दे काम में लेते है उनमें अधिकांश में पॉलीयुरेथेन फोम होता है। सुरक्षा मानकों के लिए इनमें 'ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स' (PDBEs) का लेप लगाया जाता है। शोध बताते हैं कि ये रसायन शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार, इन रसायनों के संपर्क में आने से थायराइड और कैंसर कोशिकाओं के विकास का जोखिम बढ़ सकता है।